Запас инсулина на три месяца может выписать лечащий врач

На складах создан достаточный запас инсулина. Сбои происходят на местах — в некоторых поликлиниках пациенты не могут вовремя получить лекарство. В минздраве предлагают в таких случаях обращаться напрямую в Общественный совет. В любом случае ответственность лежит на лечащем враче. Сейчас лекарство чаще всего выдают с запасом на три месяца.

— Эта схема не новая, есть возможность дать больному лекарство на три месяца, но здесь есть нюансы. Например, мама может прийти к врачу без ребенка, и врач не сможет оценить состояние ребенка, а ведь оно может ухудшиться. Лекарство рассчитано на три месяца, но в течение этого времени диабет может быть нестабильным, и вопрос в том, кто будет нести за это ответственность? Ответственность будет нести врач, который выписал лекарство. Принимать решение врачу. Если он видит, что больной на протяжении пяти лет принимает инсулин по одной и той же схеме, то зачем ему по несколько раз ходить в больницу? Выдать ему лекарство на три месяца закон позволяет, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.