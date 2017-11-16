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09:03 (мск), источник: VN.ru

Запас инсулина на три месяца может выписать лечащий врач

Проблемы с обеспечением диабетиков инсулином будут решать адресно. Нехватки препарата в регионе нет. Об этом вчера заявили на Общественном совете при областном минздраве.

На складах создан достаточный запас инсулина. Сбои происходят на местах — в некоторых поликлиниках пациенты не могут вовремя получить лекарство. В минздраве предлагают в таких случаях обращаться напрямую в Общественный совет. В любом случае ответственность лежит на лечащем враче. Сейчас лекарство чаще всего выдают с запасом на три месяца.

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— Эта схема не новая, есть возможность дать больному лекарство на три месяца, но здесь есть нюансы. Например, мама может прийти к врачу без ребенка, и врач не сможет оценить состояние ребенка, а ведь оно может ухудшиться. Лекарство рассчитано на три месяца, но в течение этого времени диабет может быть нестабильным, и вопрос в том, кто будет нести за это ответственность? Ответственность будет нести врач, который выписал лекарство. Принимать решение врачу. Если он видит, что больной на протяжении пяти лет принимает инсулин по одной и той же схеме, то зачем ему по несколько раз ходить в больницу? Выдать ему лекарство на три месяца закон позволяет, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

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