Накануне Дня памяти жертв ДТП Госавтоинспекция проведет акции в Челябинске
Для курсантов автошкол устроят шокотерапию, а горожанам предложат сдать кровь.
Для курсантов автошкол устроят шокотерапию, а горожанам предложат сдать кровь.
Госавтоинспекция Челябинска в преддверии Дня памяти жертв ДТП проведет в областной столице комплекс профилактических мероприятий — в этом году скорбная дата выпадет на 19 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городского ведомства.
Всемирный день памяти жертв ДТП ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. Госавтоинспекция Челябинска на протяжении 10 лет участвует в организации этого дня. В образовательных организациях города инспекторы ГИБДД проведут тематические уроки по безопасности дорожного движения. Юные инспекторы примут участие в агитационной акции «Помни меня», дети вручат участникам движения свои обращения, расскажут о пострадавших в ДТП сверстниках. С курсантами автошкол проведут уроки шокотерапии.
В Областной станции переливания крови (Воровского, 68 с 08.00 до 12.00) в субботу, 18 ноября, пройдет акция по сбору крови для пострадавших в результате ДТП. У памятника Курчатову 19 ноября в 17.00 пройдет акция «Вспомни о близких!». В память о погибших в результате дорожных аварий участники зажгут свечи и организуют минуту молчания.