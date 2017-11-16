Накануне Дня памяти жертв ДТП Госавтоинспекция проведет акции в Челябинске

Госавтоинспекция Челябинска в преддверии Дня памяти жертв ДТП проведет в областной столице комплекс профилактических мероприятий — в этом году скорбная дата выпадет на 19 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городского ведомства.

Всемирный день памяти жертв ДТП ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. Госавтоинспекция Челябинска на протяжении 10 лет участвует в организации этого дня. В образовательных организациях города инспекторы ГИБДД проведут тематические уроки по безопасности дорожного движения. Юные инспекторы примут участие в агитационной акции «Помни меня», дети вручат участникам движения свои обращения, расскажут о пострадавших в ДТП сверстниках. С курсантами автошкол проведут уроки шокотерапии.