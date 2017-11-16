Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Посланец властей Украины обратился к Путину с просьбой на встрече
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
09:04 (мск), источник: dostup1.ru

Накануне Дня памяти жертв ДТП Госавтоинспекция проведет акции в Челябинске

Для курсантов автошкол устроят шокотерапию, а горожанам предложат сдать кровь.

Госавтоинспекция Челябинска в преддверии Дня памяти жертв ДТП проведет в областной столице комплекс профилактических мероприятий — в этом году скорбная дата выпадет на 19 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городского ведомства.

Всемирный день памяти жертв ДТП ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. Госавтоинспекция Челябинска на протяжении 10 лет участвует в организации этого дня. В образовательных организациях города инспекторы ГИБДД проведут тематические уроки по безопасности дорожного движения. Юные инспекторы примут участие в агитационной акции «Помни меня», дети вручат участникам движения свои обращения, расскажут о пострадавших в ДТП сверстниках. С курсантами автошкол проведут уроки шокотерапии.

В Областной станции переливания крови (Воровского, 68 с 08.00 до 12.00) в субботу, 18 ноября, пройдет акция по сбору крови для пострадавших в результате ДТП. У памятника Курчатову 19 ноября в 17.00 пройдет акция «Вспомни о близких!». В память о погибших в результате дорожных аварий участники зажгут свечи и организуют минуту молчания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сатка станет одним из первых в стране «умных городов»
ЮУрГУ выступил соорганизатором первой профолимпиады студентов «Я – профессионал»
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь