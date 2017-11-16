Пермякам предлагают самим придумать названия улицам города
В трех микрорайонах Перми планируется застройка территорий, где пермяки могут предложить свои варианты наименования новых улиц.
В трех микрорайонах Перми планируется застройка территорий, где пермяки могут предложить свои варианты наименования новых улиц.
В Свердловском районе в названиях нуждается семь улиц в микрорайоне Красные казармы, восемь улиц в жилом районе Бахаревка и три улицы около Восточного обхода в Мотовилихинском районе.
Отметим, что в микрорайоне Красные казармы запланирована жилая многоквартирная застройка, на Бахаревке — строительство индивидуальных домов на участках для многодетных семей, на Восточном обходе — размещение промышленных зданий.
Сбор предложений по наименованию новых улиц Перми проходит с 16 по 26 ноября 2017 года. Наименования могут быть посвящены 300-летию Перми и связаны с историческими событиями или персонами, деятелями культуры и искусства, с молодежной, детской или спортивной тематикой, могут быть посвящены науке и промышленности, природе Перми и края.
Далее предложенные варианты будут сгруппированы по принципу повторяемости, из них исключены уже существующие на территории Перми наименования, а также не соответствующие принципам, установленным порядком присвоения наименований городским объектам на территории города, утвержденным решением Пермской городской думы.
Следующим шагом станет обсуждение на заседании Общественного совета по топонимике при главе города, который примет коллегиальное решение о присвоении имени той или иной улице.