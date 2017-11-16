Пермякам предлагают самим придумать названия улицам города

Источник: РИА "Новости"

В Свердловском районе в названиях нуждается семь улиц в микрорайоне Красные казармы, восемь улиц в жилом районе Бахаревка и три улицы около Восточного обхода в Мотовилихинском районе.

Отметим, что в микрорайоне Красные казармы запланирована жилая многоквартирная застройка, на Бахаревке — строительство индивидуальных домов на участках для многодетных семей, на Восточном обходе — размещение промышленных зданий.

Сбор предложений по наименованию новых улиц Перми проходит с 16 по 26 ноября 2017 года. Наименования могут быть посвящены 300-летию Перми и связаны с историческими событиями или персонами, деятелями культуры и искусства, с молодежной, детской или спортивной тематикой, могут быть посвящены науке и промышленности, природе Перми и края.

Далее предложенные варианты будут сгруппированы по принципу повторяемости, из них исключены уже существующие на территории Перми наименования, а также не соответствующие принципам, установленным порядком присвоения наименований городским объектам на территории города, утвержденным решением Пермской городской думы.