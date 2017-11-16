Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Посланец властей Украины обратился к Путину с просьбой на встрече
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
09:05 (мск), источник: NewsKo

Пермякам предлагают самим придумать названия улицам города

В трех микрорайонах Перми планируется застройка территорий, где пермяки могут предложить свои варианты наименования новых улиц.

Источник: РИА "Новости"

В Свердловском районе в названиях нуждается семь улиц в микрорайоне Красные казармы, восемь улиц в жилом районе Бахаревка и три улицы около Восточного обхода в Мотовилихинском районе.

Отметим, что в микрорайоне Красные казармы запланирована жилая многоквартирная застройка, на Бахаревке — строительство индивидуальных домов на участках для многодетных семей, на Восточном обходе — размещение промышленных зданий.

Сбор предложений по наименованию новых улиц Перми проходит с 16 по 26 ноября 2017 года. Наименования могут быть посвящены 300-летию Перми и связаны с историческими событиями или персонами, деятелями культуры и искусства, с молодежной, детской или спортивной тематикой, могут быть посвящены науке и промышленности, природе Перми и края.

Далее предложенные варианты будут сгруппированы по принципу повторяемости, из них исключены уже существующие на территории Перми наименования, а также не соответствующие принципам, установленным порядком присвоения наименований городским объектам на территории города, утвержденным решением Пермской городской думы.

Следующим шагом станет обсуждение на заседании Общественного совета по топонимике при главе города, который примет коллегиальное решение о присвоении имени той или иной улице.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пофестивалить и початиться
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь