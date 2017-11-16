Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
09:09 (мск), источник: АиФ Омск

Дед Мороз будет ждать юных омичей сразу в двух своих резиденциях

Главный зимний волшебник распахнет двери своей усадьбы.

Накануне, 15 ноября, прошла пресс-конференция, посвященная Дню рождения Деда Мороза, который отмечают 18 ноября. На мероприятии стало известно, где и когда в этом году в Омске будут работать резиденции главного новогоднего волшебника.

Юных омичей Дед Мороз будет принимать сразу в двух своих теремах: в Сибирском культурном центре на бульваре Мартынова 6 и в музее Кондратия Белова на улице Чокана Валиханова 10.

«В этом году у меня два имения. В Сибирском культурном центре я будут рассказывать сказки для детей от трёх лет. Там же будет разыграна новогодняя история » Как Дед Мороз чуть Новый Год не проспал. А вот в усадьбе Деда Мороза, которая располагается в музее им. Кондратия Белова на улице Чокана Валиханова, 10, там будет программа для детишек постарше — от пяти лет. Их будут ждать различные новогодние аттракционы: рисование на имбирных пряниках и на воде. А также, поскольку Кондратий Белов делал иллюстрации к стихам Тимофея Белозёрова, ребятишки смогут принять участие в создании самых красивых иллюстраций к этим стихам, — поделился своей праздничной программой омский Дед Мороз.

Напомним, к новогодним праздникам в парке культуры и отдыхе им. 30-летия ВЛКСМ откроют сказочный лес. Также для омичей будет доступен каток-сюрприз на улице Масленникова. Обширную новогоднюю программу представят и учреждения культуры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суррогат не киснет. Как проверить качество молока в домашних условиях
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь