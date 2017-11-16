Дед Мороз будет ждать юных омичей сразу в двух своих резиденциях

«В этом году у меня два имения. В Сибирском культурном центре я будут рассказывать сказки для детей от трёх лет. Там же будет разыграна новогодняя история » Как Дед Мороз чуть Новый Год не проспал. А вот в усадьбе Деда Мороза, которая располагается в музее им. Кондратия Белова на улице Чокана Валиханова, 10, там будет программа для детишек постарше — от пяти лет. Их будут ждать различные новогодние аттракционы: рисование на имбирных пряниках и на воде. А также, поскольку Кондратий Белов делал иллюстрации к стихам Тимофея Белозёрова, ребятишки смогут принять участие в создании самых красивых иллюстраций к этим стихам, — поделился своей праздничной программой омский Дед Мороз.