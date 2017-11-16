Зимой в Центральном округе Омска появятся бесплатные катки

Во дворах многоквартирных домов Центрального округа появится 15 катков, еще 12 планируется организовать на территориях школ. Кроме того, массовые катания будут организованы на специальных базах и стадионах.

Анастасия Терпугова, заместитель главы администрации Центрального округа:

— В общей сложности во дворах многоэтажных домов этой зимой планируется организовать 15 хоккейных коробок. В управляющие компании направлены письма с просьбой обследовать спортивные площадки, устранить выявленные недостатки, а также оказать содействие в заливке льда до 1 декабря. Некоторые компании уже завершили подготовительную работу, теперь остается ждать хорошего снегопада, чтобы подготовить основание и начать заливку.