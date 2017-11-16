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08:46 (мск), источник: Om1.ru

Зимой в Центральном округе Омска появятся бесплатные катки

Ледовые площадки планируют организовать во дворах домов и школьных стадионах.

Во дворах многоквартирных домов Центрального округа появится 15 катков, еще 12 планируется организовать на территориях школ. Кроме того, массовые катания будут организованы на специальных базах и стадионах.

Анастасия Терпугова, заместитель главы администрации Центрального округа:

 — В общей сложности во дворах многоэтажных домов этой зимой планируется организовать 15 хоккейных коробок. В управляющие компании направлены письма с просьбой обследовать спортивные площадки, устранить выявленные недостатки, а также оказать содействие в заливке льда до 1 декабря. Некоторые компании уже завершили подготовительную работу, теперь остается ждать хорошего снегопада, чтобы подготовить основание и начать заливку.

Каток появится во дворах домов № 23 и 26/3 по улице Краснознаменная, дома № 13 по улице Завертяева, на улице 40 лет Ракетных войск, 4 и по адресу поселок Загородный, 3. Кроме того, ледовые площадки появятся на территориях школ. По информации ведомства их планируется открыть 12 штук. Также площадку для массового катания организуют на стадионах «Динамо», «Энергия» и «Азарт».

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