Зимой в Центральном округе Омска появятся бесплатные катки
Ледовые площадки планируют организовать во дворах домов и школьных стадионах.
Ледовые площадки планируют организовать во дворах домов и школьных стадионах.
Во дворах многоквартирных домов Центрального округа появится 15 катков, еще 12 планируется организовать на территориях школ. Кроме того, массовые катания будут организованы на специальных базах и стадионах.
Анастасия Терпугова, заместитель главы администрации Центрального округа:
— В общей сложности во дворах многоэтажных домов этой зимой планируется организовать 15 хоккейных коробок. В управляющие компании направлены письма с просьбой обследовать спортивные площадки, устранить выявленные недостатки, а также оказать содействие в заливке льда до 1 декабря. Некоторые компании уже завершили подготовительную работу, теперь остается ждать хорошего снегопада, чтобы подготовить основание и начать заливку.
Каток появится во дворах домов № 23 и 26/3 по улице Краснознаменная, дома № 13 по улице Завертяева, на улице 40 лет Ракетных войск, 4 и по адресу поселок Загородный, 3. Кроме того, ледовые площадки появятся на территориях школ. По информации ведомства их планируется открыть 12 штук. Также площадку для массового катания организуют на стадионах «Динамо», «Энергия» и «Азарт».