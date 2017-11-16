Симферополь выдержал «проверки на дорогах», но замечаний много

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Поэтому «министерская проверка на дорогах», на самом деле, новому городскому руководству только в помощь. Тем более, на приемах граждан, что проводили в Симферополе члены Совмина, высказывались и жаловались самые простые горожане. Да и сами министры кое-что сами увидели, в троллейбусах опять же «прокатились». Ну, а Глава Крыма, уже по традиции, побывал почти везде… а потом устроил разнос. Вывод: Симферополь выдержал «проверки на дорогах» от Аксёнова и министров. На «троечку с минусом», но выдержал. Проблем очень много, однако надежда «на выздоровление» у города есть.

Пока министры и главы Комитетов общались в холодных помещениях с гражданами (кто ж знал, что так резко за ночь похолодает), Сергей Аксёнов вместе с главой администрации Симферополя Игорем Лукашевым посетил микрорайон Каменка. Проблемы там многолетние и кричащие: дороги и газоснабжение. Улица Крайняя поразила бездорожьем. Здесь же Глава Республики дал команду «ремонтировать и асфальтировать». Здесь же на пустыре образовалась несанкционированная свалка; решено передать этот участок под застройку.

Сергей Аксёнов посетил местное отделение почтовой связи, где пообщался с работниками и жителями. Граждане пожаловались на то, что подвоз баллонного газа осуществляется только прописанным в микрорайоне жителям, которых не так много. В свою очередь Глава РК поручил наладить подвоз газа по цене 760 рублей за баллон для всех местных жителей. Здание почты нуждается в ремонте, в связи с чем Аксёнов поручил рассмотреть возможность ремонта на следующий год.

Также Сергей Аксёнов осмотрел расположенное неподалёку двухэтажное здание супермаркета, где на втором этаже, возможно, будет размещена амбулатория. Затем он прошёл до близлежащей остановки общественного транспорта и пообщался с местными жителями, которые пожаловались на проблемы с транспортом. Глава Республики поручил наладить в микрорайоне движение общественного транспорта по расписанию, а также увеличить количество автобусов.

А еще была «классика»: ремонт дороги в моросящий дождь. И вообще история странная. Ремонт вроде бы оплатил некий меценат. Неужели ему все равно, насколько качественно за его деньги заделают дорожные ямы и рытвины? Глава Крыма дорожные работы-то приостановил… Но что с психологией людей делать? Как говорится, «могу копать», а «могу не копать». Клуб Каменки тоже не порадовал. Секций и занятий много, места мало, вентиляции нет, земля не оформлена. Люди надеются, что после вмешательства Главы Республики что-то улучшится.

Затем Аксёнов побывал в Симферопольском автотранспортном техникуме, который расположен на проспекте Победы. А еще посетил приём граждан на улице Ковыльной, который проводил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Думаете, всё? Как бы не так. После этого Глава Крыма отправился на Кечкеметскую, в детсад «Дельфин». На ремонт дошкольного учреждения имеется проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. Работы надо начинать уже в 2018 году.

Кроме того, Глава Крыма осмотрел среднюю общеобразовательную школу № 6 им В. А. Горишнего, где нет спортзала и спортплощадки. Так, для учреждения будет рассмотрен вариант установки модульного спортзала. Рядом со школой расположен центр развития ребёнка «Академия детства». В связи с тем, что на его территории много свободного места, здесь рассмотрят возможность установки двух модульных детских садов. Следующая точка «инспекционного маршрута»: поликлиника № 2. Первый этаж отремонтирован. Второй — еще нет. Главный врач больницы Людмила Петрова сообщила, что медучреждение нуждается в кардиографах. В свою очередь Сергей Аксёнов поручил изыскать возможность приобрести оборудование.

Затем Глава РК проинспектировал посёлок Грэсовский. Там он осмотрел детский сад «Искорка». Так, дошкольное учреждение состоит из двух зданий, одно из которых требует ремонта. Сергей Аксёнов поручил включить объект в план на следующий год. Также, по его словам, необходимо проработать вопрос экономичности, альтернативой может стать возведение модульного детского сада на территории школы № 34. В этой школе протекает кровля в спортзале, нужна замена линолеума в актовом зале. Глава Крыма поручил решить проблемные вопросы.

Аксёнов побывал и на приёме граждан, который проводили министр экологии и природных ресурсов РК — главный государственный инспектор РК Геннадий Нараев и председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль. Во время общения от местных жителей поступили жалобы на МУП и частных предпринимателей.

Также Сергей Аксёнов проинспектировал Симферопольскую поликлинику № 5, в которой не хватает медоборудования и пяти специалистов. Он поручил министру здравоохранения Крыма Александру Голенко решить эти проблемы. Завершением дня (перед разбором полетов) стали две школы: 29-я и 21-я, детсад «Жар-Птица» и 3-я городская поликлиника. Ремонт, приобретение нового оборудования… Работы непочатый край…

К слову, министры вели прием до последнего посетителя. И, по плану, он должен быть завершен в 16:00, а по факту продолжался еще больше часа. Приняли 437 человек. А потом подводили итоги. И говорили открыто о проблемах. И дорогах, что в дождь засыпают. И школах, что десятилетия без ремонта. И местных МУПах, что работать не хотят.

Проблема номер один, как и в других регионах Крыма, — качество работы, тарифная политика МУПов, а также их отношение к гражданам. 80% обращений касаются управляющих компаний. Мои рекомендации — освободить от должностей всех начальников МУПов Сергей Аксенов Глава Крыма

Также Сергей Аксёнов назвал ещё несколько проблем города. Вторая проблема — отсутствие дорог на окраинах города, далее — отсутствие эффективного транспортного сообщения, учитывающего интересы граждан. Также актуальны вопросы доступности по времени медицинских услуг. К качеству практически никаких глобальных претензий не было, но с точки зрения отсутствия узких специалистов и техники были. Зачастую, время попадания к узкому специалисту — от двух недель до трёх месяцев, — сказал Глава РК. В ходе совещания Сергей Аксёнов подчеркнул необходимость ликвидации неграмотности населения в части информированности о работе всех служб ЖКХ. Люди должны знать, как защитить свои интересы. По итогу приёмов видим, что связь управляющих компаний с населением отсутствует. Необходимо информировать и дать возможность обратной связи, — пояснил Аксёнов. Было ли сегодня хорошее? Было. Так Сергей Аксёнов поблагодарил коллективы образовательных и медицинских учреждений за работу. Он отметил и положительные изменения в качестве уборки города. Они пока малозаметны, но они есть.