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09:28 (мск), источник: VN.ru

Кенгуренка спасли и вырастили в Новосибирском зоопарке

Мама выгнала кенгуренка из сумки и перерастала кормить. Детеныша взяли на свое попечение сотрудники зоопарка в Новосибирске. Малышку назвали Лапой, выкормили и вырастили.

В марте про кенгуренка, которого мама выгнала из сумки и перерастала кормить, рассказывал VN.ru. Детеныша взяли на свое попечение сотрудники зоопарка, и в итоге все получилось.

Малышку, названную Лапой, выкормили и вырастили. Сейчас ей уже больше года, ее не отличить от взрослых. Но для тех, кто стал Лапе приемными родителями, она остается любимым ребенком.

«Для Новосибирского зоопарка это был первый опыт искусственного вскармливания детеныша больших серых кенгуру, — рассказывает начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Наши сотрудники выхаживали малышей разных животных, но оказалось, что выкармливание кенгуренка — задача очень непростая».

По словам зоотехника отдела тропических животных Натальи Бакановой, которая лично выхаживала кенгуренка, уход за Лапой можно сравнить с заботами о новорожденном ребенке. Она нуждалась в постоянном внимании.

«В первое время мы кормили ее через каждые полтора часа и днем, и ночью. Три сотрудника поочередно дежурили ночами, — говорит Наталья Баканова. — У кенгуру особенное по составу молоко, сложно найти ему замену. Мы консультировались с коллегами из других зоопарков, где был опыт выкармливания кенгурят. Кроме молока мы давали малышке специальные минеральные смеси. Еще ей нужен был ежедневный массаж, для того чтобы не было проблем с пищеварением. Конечно, мы с ней разговаривали, успокаивали ее, играли, все как с ребенком. Она выросла очень славной. Я, наверное, даже могу сказать, что Лапа — моя любимица».

Сейчас Лапа уже живет в вольере, самостоятельная, не нуждается в людях, но приемных родителей всегда узнает и радуется. Лапу познакомили с сородичами. Она отнеслась к ним спокойно, но те ее не приняли, и Лапу стали содержать отдельно. Скорее всего, самку отправят в другой зоопарк для формирования пары. В любом случае историю Лапы, ее детства и взросления среди людей Новосибирский зоопарк запомнит навсегда.

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