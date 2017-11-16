Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
16Обрушение жилого дома в Ижевске
11:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске умер тренер олимпийской чемпионки Елены Наймушиной

Судьба дала ему пережить лучшую ученицу на полгода.

На 81 году жизни скончался выдающийся спортивный педагог Валентин Шевчук. Мастер спорта СССР по спортивной акробатике, заслуженный тренер СССР (1980).

Валентин Адольфович родился в 1936 г. в городе Красноярске в семье рабочих. В 1956 г. окончил Красноярский техникум физической культуры. В 1961 г. получил высшее образование в Красноярском педагогическом институте. Тренерский стаж Шевчук вел с 1959 г. Среди его воспитанников — единственная красноярская олимпийская чемпионка XX Олимпийских игр в Москве 1980 г. Елена Наймушина, ушедшая от нас полгода назад. Тренера и ученицу связывали теплые отношения до самых последних дней.

«Она мне была как дочка, — вспоминал Валентин Шевчук Елену в интервью нашей газете. — На сборах бок о бок восемь лет, и даже дома у меня жила три года. Последние пять лет Елена жила в Красноярске, мы с ней всегда общались. Буквально 10 дней назад мы с ней созванивались, договорились встретиться. Лена никогда не болела, даже гриппом! И тем более ни на что не жаловалась.».

Под руководством Валентина Адольфовича подготовлены 4 мастера спорта международного класса, 70 мастеров спорта СССР и России, 12 членов сборной команды страны. Из его учеников выдающимися гимнастками стали Татьяна Годенко (в 1986 г. выиграла Кубок звезд мира (Лондон); Виктория Ивкова (дважды абсолютная чемпионка России, победитель первенства СССР, победитель турнира в Германии «Котбус», в 1991 г. — серебряный призер Спартакиады народов СССР в команде сборной России), Марина Артюхова (1992 г. — чемпионка России).

С 2000 года Валентин Шевчук был «Почетным гражданином Красноярска».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суррогат не киснет. Как проверить качество молока в домашних условиях
Россияне выберут название моста в Крым
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь