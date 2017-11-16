В Красноярске умер тренер олимпийской чемпионки Елены Наймушиной

На 81 году жизни скончался выдающийся спортивный педагог Валентин Шевчук. Мастер спорта СССР по спортивной акробатике, заслуженный тренер СССР (1980).

Валентин Адольфович родился в 1936 г. в городе Красноярске в семье рабочих. В 1956 г. окончил Красноярский техникум физической культуры. В 1961 г. получил высшее образование в Красноярском педагогическом институте. Тренерский стаж Шевчук вел с 1959 г. Среди его воспитанников — единственная красноярская олимпийская чемпионка XX Олимпийских игр в Москве 1980 г. Елена Наймушина, ушедшая от нас полгода назад. Тренера и ученицу связывали теплые отношения до самых последних дней.

«Она мне была как дочка, — вспоминал Валентин Шевчук Елену в интервью нашей газете. — На сборах бок о бок восемь лет, и даже дома у меня жила три года. Последние пять лет Елена жила в Красноярске, мы с ней всегда общались. Буквально 10 дней назад мы с ней созванивались, договорились встретиться. Лена никогда не болела, даже гриппом! И тем более ни на что не жаловалась.».

Под руководством Валентина Адольфовича подготовлены 4 мастера спорта международного класса, 70 мастеров спорта СССР и России, 12 членов сборной команды страны. Из его учеников выдающимися гимнастками стали Татьяна Годенко (в 1986 г. выиграла Кубок звезд мира (Лондон); Виктория Ивкова (дважды абсолютная чемпионка России, победитель первенства СССР, победитель турнира в Германии «Котбус», в 1991 г. — серебряный призер Спартакиады народов СССР в команде сборной России), Марина Артюхова (1992 г. — чемпионка России).