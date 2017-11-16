В Красноярске умер тренер олимпийской чемпионки Елены Наймушиной
Судьба дала ему пережить лучшую ученицу на полгода.
Судьба дала ему пережить лучшую ученицу на полгода.
На 81 году жизни скончался выдающийся спортивный педагог Валентин Шевчук. Мастер спорта СССР по спортивной акробатике, заслуженный тренер СССР (1980).
Валентин Адольфович родился в 1936 г. в городе Красноярске в семье рабочих. В 1956 г. окончил Красноярский техникум физической культуры. В 1961 г. получил высшее образование в Красноярском педагогическом институте. Тренерский стаж Шевчук вел с 1959 г. Среди его воспитанников — единственная красноярская олимпийская чемпионка XX Олимпийских игр в Москве 1980 г. Елена Наймушина, ушедшая от нас полгода назад. Тренера и ученицу связывали теплые отношения до самых последних дней.
«Она мне была как дочка, — вспоминал Валентин Шевчук Елену в интервью нашей газете. — На сборах бок о бок восемь лет, и даже дома у меня жила три года. Последние пять лет Елена жила в Красноярске, мы с ней всегда общались. Буквально 10 дней назад мы с ней созванивались, договорились встретиться. Лена никогда не болела, даже гриппом! И тем более ни на что не жаловалась.».
Под руководством Валентина Адольфовича подготовлены 4 мастера спорта международного класса, 70 мастеров спорта СССР и России, 12 членов сборной команды страны. Из его учеников выдающимися гимнастками стали Татьяна Годенко (в 1986 г. выиграла Кубок звезд мира (Лондон); Виктория Ивкова (дважды абсолютная чемпионка России, победитель первенства СССР, победитель турнира в Германии «Котбус», в 1991 г. — серебряный призер Спартакиады народов СССР в команде сборной России), Марина Артюхова (1992 г. — чемпионка России).
С 2000 года Валентин Шевчук был «Почетным гражданином Красноярска».