Где находятся юрты Деда Мороза?

В декабре 2017 года в Башкирии установят пять юрт Деда Мороза:

Центральная гостевая юрта расположится в амфитеатре парка «Ватан».

Северная юрта — в городе Бирске, возле кинотеатра «Аврора».

Южная юрта — в Стерлитамаке, в городском парке им. Гагарина.

Восточная юрта — в курортной зоне горнолыжного центра «Абзаково».

Западная юрта — на территории горнолыжного комплекса «Кандры-куль».

«По легенде Дедушка Мороз отдыхает у нас в республике и перемещается по этим юртам, потому что башкиры — кочевой народ», — рассказывает сотрудник госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Лилия Нурова. — Юрты расположены по всем сторонам света для того, чтобы дедушка мог объездить в праздники всю республику.

По её словам, каждый город имеет права ставить свои даты установки юрт. «По проекту они должны простоять с 1 по 8 января, а их установка происходит в 20-х числах декабря», — сообщила Лилия Нурова.

То, что юрты в этом году переехали — это тоже часть легенды о кочевниках. Как рассказала сотрудник комитета, летом проводится конкурс заявок от районов, желающих принять Деда Мороза. В заявке должны быть соблюдены требования, к примеру, наличие комнаты матери ребёнка, тёплых кафе и др. В следующем году расположение юрт также изменится.

На открытие юрт Деда Мороза в Башкирии выделяют 485 тысяч рублей. В стоимость контракта вошли услуги по разработке сценария праздника во всех местах Башкирии, зажжение ёлки в Уфе.