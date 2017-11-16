Где находятся юрты Деда Мороза?
Всего по Башкирии будут принимать гостей пять юрт.
Всего по Башкирии будут принимать гостей пять юрт.
В декабре 2017 года в Башкирии установят пять юрт Деда Мороза:
«По легенде Дедушка Мороз отдыхает у нас в республике и перемещается по этим юртам, потому что башкиры — кочевой народ», — рассказывает сотрудник госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Лилия Нурова. — Юрты расположены по всем сторонам света для того, чтобы дедушка мог объездить в праздники всю республику.
По её словам, каждый город имеет права ставить свои даты установки юрт. «По проекту они должны простоять с 1 по 8 января, а их установка происходит в 20-х числах декабря», — сообщила Лилия Нурова.
То, что юрты в этом году переехали — это тоже часть легенды о кочевниках. Как рассказала сотрудник комитета, летом проводится конкурс заявок от районов, желающих принять Деда Мороза. В заявке должны быть соблюдены требования, к примеру, наличие комнаты матери ребёнка, тёплых кафе и др. В следующем году расположение юрт также изменится.
На открытие юрт Деда Мороза в Башкирии выделяют 485 тысяч рублей. В стоимость контракта вошли услуги по разработке сценария праздника во всех местах Башкирии, зажжение ёлки в Уфе.
Напомним, в прошлом году центральная юрта располагалась также в парке «Ватан». А региональные — в селе Мишкино, в горнолыжном центре «Уязы-тау», что у города Октябрьский, в городе Учалы, а также у подножия шихана Торатау, что возле деревни