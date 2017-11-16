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09:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Эксперты: К Новому году в России подешевеют мандарины и апельсины

Цены на фрукты снизятся примерно на 20%.

Источник: Калининград.Ru

Потребительские цены на сладкие цитрусовые к новогодним праздникам могут упасть. По прогнозам аналитического отдела Плодоовощного союза, в преддверии каникул мандарины подешевеют на 20%, апельсины — на 15%. Об этом сообщают «Известия».

Как пояснили специалисты, в ноябре начинается сбор фруктов. Кроме этого, поставщики к концу года традиционно увеличивают закупки мандаринов на фоне роста спроса. В последние два месяца года они пользуются у потребителей такой же популярностью, как шоколад и шампанское.

Средняя потребительская цена на абхазские мандарины в конце октября составила 75 рублей за килограмм. За марокканские и турецкие фрукты просят 110 рублей. К декабрю эти фрукты подешевеют на 20%.

Упадут цены и на апельсины — примерно на 15%. И здесь причина снижения цен та же самая: сбор урожая и поставки из ЮАР и Марокко, откуда и завозят апельсины, приходятся именно на ноябрь-январь. Всё просто: там в эти три месяца тепло и есть все условия для созревания плодов, — пояснил руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин.

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