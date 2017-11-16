Эксперты: К Новому году в России подешевеют мандарины и апельсины

Источник: Калининград.Ru

Потребительские цены на сладкие цитрусовые к новогодним праздникам могут упасть. По прогнозам аналитического отдела Плодоовощного союза, в преддверии каникул мандарины подешевеют на 20%, апельсины — на 15%. Об этом сообщают «Известия».

Как пояснили специалисты, в ноябре начинается сбор фруктов. Кроме этого, поставщики к концу года традиционно увеличивают закупки мандаринов на фоне роста спроса. В последние два месяца года они пользуются у потребителей такой же популярностью, как шоколад и шампанское.

Средняя потребительская цена на абхазские мандарины в конце октября составила 75 рублей за килограмм. За марокканские и турецкие фрукты просят 110 рублей. К декабрю эти фрукты подешевеют на 20%.