Эксперты: К Новому году в России подешевеют мандарины и апельсины
Цены на фрукты снизятся примерно на 20%.
Цены на фрукты снизятся примерно на 20%.
Потребительские цены на сладкие цитрусовые к новогодним праздникам могут упасть. По прогнозам аналитического отдела Плодоовощного союза, в преддверии каникул мандарины подешевеют на 20%, апельсины — на 15%. Об этом сообщают «Известия».
Как пояснили специалисты, в ноябре начинается сбор фруктов. Кроме этого, поставщики к концу года традиционно увеличивают закупки мандаринов на фоне роста спроса. В последние два месяца года они пользуются у потребителей такой же популярностью, как шоколад и шампанское.
Средняя потребительская цена на абхазские мандарины в конце октября составила 75 рублей за килограмм. За марокканские и турецкие фрукты просят 110 рублей. К декабрю эти фрукты подешевеют на 20%.
Упадут цены и на апельсины — примерно на 15%. И здесь причина снижения цен та же самая: сбор урожая и поставки из ЮАР и Марокко, откуда и завозят апельсины, приходятся именно на