Полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге признаны незаконными
УГИБДД по Свердловской области выиграло суд у мэрии Екатеринбурга о незаконности выделенных полос для городского общественного транспорта.
УГИБДД по Свердловской области выиграло суд у мэрии Екатеринбурга о незаконности выделенных полос для городского общественного транспорта.
Напомним, претензии у Госавтоинспекции возникли к полосам на улицах Малышева (от Вишневой до Гагарина) и Розы Люксембург (от Малышева до Народной Воли). На Малышева автолюбители лишились возможности парковаться.
Полоса на Розы Люксембург вынуждала водителей нарушать правила движения, отмечают в УГИБДД. Также ГИБДД утверждает, что ширина этих полос не соответствует нормативам.
Результат — рост аварийности на перекрестке