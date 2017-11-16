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09:36 (мск), источник: ЕАН

Полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге признаны незаконными

УГИБДД по Свердловской области выиграло суд у мэрии Екатеринбурга о незаконности выделенных полос для городского общественного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, претензии у Госавтоинспекции возникли к полосам на улицах Малышева (от Вишневой до Гагарина) и Розы Люксембург (от Малышева до Народной Воли). На Малышева автолюбители лишились возможности парковаться.

Полоса на Розы Люксембург вынуждала водителей нарушать правила движения, отмечают в УГИБДД. Также ГИБДД утверждает, что ширина этих полос не соответствует нормативам.

Результат — рост аварийности на перекрестке Малышева-Гагарина на 30%. О незаконности выделенных полос ранее уже заявлял начальник свердловского управления ГИБДД Юрий Демин. Он предлагал не штрафовать водителей, использующих полосу на улице Малышева между Генеральской и Гагарина.

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