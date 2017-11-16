Полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге признаны незаконными

Источник: РИА "Новости"

Напомним, претензии у Госавтоинспекции возникли к полосам на улицах Малышева (от Вишневой до Гагарина) и Розы Люксембург (от Малышева до Народной Воли). На Малышева автолюбители лишились возможности парковаться.

Полоса на Розы Люксембург вынуждала водителей нарушать правила движения, отмечают в УГИБДД. Также ГИБДД утверждает, что ширина этих полос не соответствует нормативам.