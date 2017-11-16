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09:34 (мск), источник: РИА Крым

Стартовало голосование за название моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Жители России могут выбрать название для строящегося моста в Крым посредством онлайн-голосования. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

Голосование открылось в четверг на специальном сайте назовимост.рф/. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свой голос через электронную почту. Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования — министерство транспорта России — после изучения общественного мнения на крымском и таманском полуостровах. Названия, ставшие наиболее популярными среди жителей на двух берегах Керченского пролива, представлены на сайте.

«Когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывалось в первую очередь. Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали еще на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование», — отметили организаторы.

Помимо пяти предложенных вариантов на сайте голосования предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием.

Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Вопрос о названии моста в Крым был задан на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2016 году. В ответ на вопрос президент предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос. «Название моста — как люди назовут, пусть так и будет. Можно даже провести опрос», — предложил глава государства.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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