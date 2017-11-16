В Балаклаве заработали две новые парковки

В Балаклаве открыли две новые платные парковки. С 15 ноября они начали работать на площади 1 Мая и примыкающей к ней улице Калича. Также запустили бесплатную стоянку на ул. Крестовского, 54.

— Первая платная парковка в Балаклаве рассчитана на 79 мест, из которых 71 — оплачиваемые, 8 — бесплатные для инвалидов. Время работы парковки будет зависеть от сезона: с 1 мая до 1 октября — с 08.00 до 22.00, а в осенне-зимний период — с 08.00 до 20.00. В остальное время суток оплачивать стоянку не нужно, — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Первые 15 минут стоянки бесплатные. За неуплату штраф в размере 1,5 тысяч рублей. Также предусмотрен штраф для тех, кто паркуется на местах для инвалидов — 5 тысяч рублей.