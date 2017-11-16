В Молдове ожидается ясная погода

На севере республики термометры будут показывать от -1C до +2C ночью и от +5C до +8C днем. Минимальные температуры в центре будут от 0C до +3C, а максимальные от +6C до +9C. На юге температура воздуха ночью составит от +1C до +4C, а днем от +7C до +10C.