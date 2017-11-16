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09:27 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове ожидается ясная погода

По заявлениям синоптиков, сегодня жителей республики ожидает ясная погода, без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 76% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Actualitati.md

На севере республики термометры будут показывать от -1C до +2C ночью и от +5C до +8C днем. Минимальные температуры в центре будут от 0C до +3C, а максимальные от +6C до +9C. На юге температура воздуха ночью составит от +1C до +4C, а днем от +7C до +10C.

Атмосферное давление высокое. В последующие дни погода существенно не изменится.

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