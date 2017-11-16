В Молдове ожидается ясная погода
По заявлениям синоптиков, сегодня жителей республики ожидает ясная погода, без осадков.
По заявлениям синоптиков, сегодня жителей республики ожидает ясная погода, без осадков.
На севере республики термометры будут показывать от -1C до +2C ночью и от +5C до +8C днем. Минимальные температуры в центре будут от 0C до +3C, а максимальные от +6C до +9C. На юге температура воздуха ночью составит от +1C до +4C, а днем от +7C до +10C.
Атмосферное давление высокое. В последующие дни погода существенно не изменится.