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11:00 (мск), источник: АиФ Иркутск

-41 градус ожидается в Приангарье 17 ноября

Возможны осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 81% 760 мм рт. ст. 3 м/с

Морозная погода ожидается в Иркутской области 17 ноября.

По сообщению Гидрометцентра, завтра местами по региону пройдет небольшой снег. Кроме того, пронесется ветер с порывами до 13 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -19, -24 градусов, в пониженных формах рельефа до -25, -30 градусов. В северных и верхнеленских районах в темное время суток будет до-26,-31 градусов, при прояснении до -36,-41 градусов. Днем потеплеет до -6,-11 градусов, местами -16,-21 градусов, в северных районах до -15,-20 градусов, местами до -25,-30 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендуют в часы непогоды соблюдать меры безопасности. В случае ЧС звоните: 112 (с мобильного).

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