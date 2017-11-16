-41 градус ожидается в Приангарье 17 ноября

По сообщению Гидрометцентра, завтра местами по региону пройдет небольшой снег. Кроме того, пронесется ветер с порывами до 13 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -19, -24 градусов, в пониженных формах рельефа до -25, -30 градусов. В северных и верхнеленских районах в темное время суток будет до-26,-31 градусов, при прояснении до -36,-41 градусов. Днем потеплеет до -6,-11 градусов, местами -16,-21 градусов, в северных районах до -15,-20 градусов, местами до -25,-30 градусов.