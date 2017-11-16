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10:53 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Места для складирования снега определили в Хабаровске

За несанкционированные снежные свалки можно получить штраф.

В Хабаровске определили площадки для складирования снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Такие места в городе определяются каждый год при обязательном участии не только городской администрации, но также специалистов Роспотребнадзора и экологов.

— Каждый такой участок закрепляется за МУПом, чтобы не превращать данные земли в несанкционированные мусорные свалки, — говорит заместитель начальника отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк. — МУПы также следят за тем, чтобы на участки завозился только снег. По окончании эксплуатации данных участков, их рекультивируют, очищают от посторонних предметов, мусора, который попал со снегом, приводят в порядок.

В Хабаровске на эту зиму предусмотрены три основные площадки и три резервные — они используются в случае ЧС, например, при обильном снегопаде.

Кстати, складирование снега в неположенных местах недопустимо по правилам благоустройства, за это предусмотрена административная ответственность.
За нарушения условий размещения снежных свалок гражданам грозит — от предупреждения до штрафа в 5 тыс рублей, должностным лицам — до 30 тыс рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тыс рублей, юридическое лицам — до 250 тыс рублей.

Нынешней зимой допускается вывоз снега на следующие земельные участки: объездная дорога в поселок Березовка, улица Прогрессивная 10/2, 10/4, Березовское шоссе в районе АЗС по улице Совхозной 79а. В резерве находятся три участка: Краснореченская 31, Павла-Морозова 30, Автономная 17.

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