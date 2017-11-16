Отца главного героя из «Один дома» уличили в тайной ненависти к сыну

Отмечается, что первым на подозрительные действия мужчины обратил внимание интернет-пользователь с ником bobcobble на сайте Reddit. Он обнаружил, что в начале фильма Питер выбрасывает билет Кевина на самолет, когда ребенок проливает молоко — он вытирает стол салфетками и якобы случайно хватает его. Однако после этого членам семьи раздавали билеты, и пропажу одного из них никто не заметил.