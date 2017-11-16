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09:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Отца главного героя из «Один дома» уличили в тайной ненависти к сыну

Питер Маккалистер, отец Кевина из фильма «Один дома», тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100.

Отмечается, что первым на подозрительные действия мужчины обратил внимание интернет-пользователь с ником bobcobble на сайте Reddit. Он обнаружил, что в начале фильма Питер выбрасывает билет Кевина на самолет, когда ребенок проливает молоко — он вытирает стол салфетками и якобы случайно хватает его. Однако после этого членам семьи раздавали билеты, и пропажу одного из них никто не заметил.

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Лента «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли вышла на экраны в 1990 году. Картина режиссера Криса Коламбуса собрала в американском прокате 285,76 миллиона долларов, а в мире — 476,68 миллиона. В ноябре 2016-го американский журнал Forbes назвал комедию наиболее кассовым рождественским фильмом всех времен.

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