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10:52 (мск), источник: Newslab.ru

В Сибири к холодам подняли цены на дизельное топливо

За неделю в Красноярске цены поднялись на 30 копеек, а в среднем по Сибири стоимость поднялась на 36 копеек.

В Сибири за неделю подорожало дизельное топливо. Красноярскстат опубликовал средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизель в Красноярском крае и соседних регионах.

Стоимость дизельного топлива в Красноярске за неделю, с 7 по 13 ноября выросла на 30 копеек и составила 40,36 рублей за литр. Это на 1,36 руб. больше, чем в среднем по России и на 97 копеек больше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. Статистики отметили, что в соседнем Абакане литр дизельного топлива можно купить на 1,26 руб. дешевле (39,10 руб/литр), а в Кызыле дизельное топливо стоит больше, чем в Красноярске — 40,98 руб. за литр.

Средняя цена бензина самой популярной марки Аи-92 за неделю в Красноярском крае не изменилась — она составляет 36,58 рублей за литр. Это на 74 копейки ниже, чем в среднем по России (37,3 руб/литр), но на 31 копейку выше, чем в Сибирском федеральном округе (36,27 руб/литр). В Кызыле за этот вид топлива автомобилистам придется заплатить на 70 копеек больше (37,28 руб/литр), а жители Абакана за каждый литр платят на 59 копеек меньше (35,99 руб/литр).

Самым дорогим топливом в России представители Красноярскстата назвали бензин марки Аи-95 — средняя цена на него составляет по стране 40,35 руб/литр. В Сибири литр такого топлива стоит 38,80 рублей, а в Красноярске на 50 копеек дороже, чем в среднем по федеральному округу — 39,30 руб/литр.

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