В Самаре вскрыли капсулу времени с посланием из 1967 года

В Кировском районе Самары состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 75-летию центра внешкольной работы «Крылатый».

В рамках мероприятия была вскрыта капсула времени, заложенная в районе пионерами и комсомольцами в 1967 году. В послании, помещенном в капсулу, школьники 1967 года обращаются к своим потомкам из 2017 года, пишет Самру.ру.

Внутри оказались сразу несколько писем.

«Слушайте нас, пионеры 2017 года! — говорится в одном из них, от ребят из куйбышевской школы № 5. — Нам сейчас трудно представить, какой будет наша страна через 50 лет, но мы верим и делаем все, чтобы наша любимая отчизна стала еще краше и сильнее. Мы хотим, чтобы наша страна была передовой в науке, технике, культуре. Мы хотим мира во всем мире! Дружбы! Братства! Мы будем очень рады, встретившись с вами, пионеры 2017 года, узнать о ваших делах, видеть в вас честных и смелых людей».

В капсулу были заложены и более личные послания.

«Я хожу в любимою школу, и хочу чтобы вы свою школу любили, как я, — написал школьник 50 лет назад (орфография сохранена — ред.). Учителей я очень уважаю. Вы тоже уважайте своих учителей… Нужно так-же уважать товарищей, подруг, братишек, сестренок, мам и пап. Я хочу рассказать еще о нашем городе Куйбышеве… В нем строются удобные дома, помещения, школы, ясли, больницы, дворцы, клубы, театры, площади и парки. На улицах, в парках, садах везде зелено, и все это для нас».