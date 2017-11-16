В Самаре вскрыли капсулу времени с посланием из 1967 года
Взамен заложили новую — с посланием школьников из 2017 года потомкам из 2067 года.
Взамен заложили новую — с посланием школьников из 2017 года потомкам из 2067 года.
В Кировском районе Самары состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 75-летию центра внешкольной работы «Крылатый».
В рамках мероприятия была вскрыта капсула времени, заложенная в районе пионерами и комсомольцами в 1967 году. В послании, помещенном в капсулу, школьники 1967 года обращаются к своим потомкам из 2017 года, пишет Самру.ру.
Внутри оказались сразу несколько писем.
«Слушайте нас, пионеры 2017 года! — говорится в одном из них, от ребят из куйбышевской школы № 5. — Нам сейчас трудно представить, какой будет наша страна через 50 лет, но мы верим и делаем все, чтобы наша любимая отчизна стала еще краше и сильнее. Мы хотим, чтобы наша страна была передовой в науке, технике, культуре. Мы хотим мира во всем мире! Дружбы! Братства! Мы будем очень рады, встретившись с вами, пионеры 2017 года, узнать о ваших делах, видеть в вас честных и смелых людей».
В капсулу были заложены и более личные послания.
«Я хожу в любимою школу, и хочу чтобы вы свою школу любили, как я, — написал школьник 50 лет назад (орфография сохранена — ред.). Учителей я очень уважаю. Вы тоже уважайте своих учителей… Нужно
Взамен извлеченной капсулы была заложена новая — с посланием школьников из 2017 года потомкам из 2067 года.