Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Под Керчью пароход с голодающими украинцами терпит бедствие
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Опрос показал число россиян, поддерживающих инициативу Овечкина
Шансы России на ЧМ-2018: прогноз футбольного эксперта и тренера
Умер 21-летний рэпер и звезда YouTube Лил Пип
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
В гамаке без одежды: Беллуччи показала архивное фото - СМИ
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
СМИ: в США назвали «одно из самых разрушительных вооружений» в РФ
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12:32 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре вскрыли капсулу времени с посланием из 1967 года

Взамен заложили новую — с посланием школьников из 2017 года потомкам из 2067 года.

В Кировском районе Самары состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 75-летию центра внешкольной работы «Крылатый».

В рамках мероприятия была вскрыта капсула времени, заложенная в районе пионерами и комсомольцами в 1967 году. В послании, помещенном в капсулу, школьники 1967 года обращаются к своим потомкам из 2017 года, пишет Самру.ру.

Внутри оказались сразу несколько писем.

«Слушайте нас, пионеры 2017 года! — говорится в одном из них, от ребят из куйбышевской школы № 5. — Нам сейчас трудно представить, какой будет наша страна через 50 лет, но мы верим и делаем все, чтобы наша любимая отчизна стала еще краше и сильнее. Мы хотим, чтобы наша страна была передовой в науке, технике, культуре. Мы хотим мира во всем мире! Дружбы! Братства! Мы будем очень рады, встретившись с вами, пионеры 2017 года, узнать о ваших делах, видеть в вас честных и смелых людей».

В капсулу были заложены и более личные послания.

«Я хожу в любимою школу, и хочу чтобы вы свою школу любили, как я, — написал школьник 50 лет назад (орфография сохранена — ред.). Учителей я очень уважаю. Вы тоже уважайте своих учителей… Нужно так-же уважать товарищей, подруг, братишек, сестренок, мам и пап. Я хочу рассказать еще о нашем городе Куйбышеве… В нем строются удобные дома, помещения, школы, ясли, больницы, дворцы, клубы, театры, площади и парки. На улицах, в парках, садах везде зелено, и все это для нас».

Взамен извлеченной капсулы была заложена новая — с посланием школьников из 2017 года потомкам из 2067 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Самарец стал призером WorldSkills Hi-Tech 2017
Россияне выберут название моста в Крым
Госдума приняла закон о возврате НДС
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Каким было материнство на Руси более 500 лет назад? Как складывались семейные отношения, что разрешали беременным и чем заканчивались споры об опеке в X-XV веках.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь