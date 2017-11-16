Ростовский Кафедральный собор не успеют отремонтировать к ЧМ-2018

Об этом сайту 161.ru рассказал директор реставрационно-строительный фирмы-подрядчика «Купола» Петр Колобаев. За четыре года объем работ выполнен на 60%. Полностью выполнить ремонт до лета 2018 года не успеют, считает Петр Колобаев.

«Мы не привязаны ни к каким срокам, поскольку финансирование идет не из бюджета, а на частные пожертвования. Конечно, хотелось бы завершить реставрацию к чемпионату мира по футболу, чтобы главный собор города предстал перед гостями во всей красе. Но, судя по оставшемуся объему работ, это вряд ли удастся», — сказал он.