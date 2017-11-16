Ростовский Кафедральный собор не успеют отремонтировать к ЧМ-2018
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в центре Ростова не успеют отремонтировать к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в центре Ростова не успеют отремонтировать к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Об этом сайту 161.ru рассказал директор
«Мы не привязаны ни к каким срокам, поскольку финансирование идет не из бюджета, а на частные пожертвования. Конечно, хотелось бы завершить реставрацию к чемпионату мира по футболу, чтобы главный собор города предстал перед гостями во всей красе. Но, судя по оставшемуся объему работ, это вряд ли удастся», — сказал он.
Отмечается, что уже отреставрирован фасад храма, установлены новые купола и частично заменены коммуникации. Сейчас работы ведутся в подвале, в самом помещении храма занимаются консервацией и сохранением настенной живописи. На колокольне в скором времени планируют начать устанавливать колокола, отлитые по старинной технологии, и отремонтировать часовой механизм.