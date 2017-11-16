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10:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 2018 года изменяется расписание полетов из Казани в Калининград

Рейсы будут выполняться на регулярной основе с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 16 ноября). С 2018 года изменяется расписание полетов по новому рейсу Новый Уренгой — Уфа — Казань — Калининград.

С 5 января рейсы по маршруту будут выполняться на регулярной основе с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Решение принято по просьбам пассажиров, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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