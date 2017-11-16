С 2018 года изменяется расписание полетов из Казани в Калининград
Рейсы будут выполняться на регулярной основе с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.
Рейсы будут выполняться на регулярной основе с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.
(Город Казань KZN.RU, 16 ноября). С 2018 года изменяется расписание полетов по новому рейсу Новый Уренгой — Уфа — Казань — Калининград.
С 5 января рейсы по маршруту будут выполняться на регулярной основе с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Решение принято по просьбам пассажиров, сообщает