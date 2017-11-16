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12:27 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Россия протестует против строительства сотен новых храмов: «Они не нужны, из-за них нас лишают зелени»

Проект православной церкви — построить 200 культовых зданий. «Это частичное возмещение ущерба после сносов советской эпохи». Но жители районов, где предусмотрено строительство, а также православные верующие выступают против.

Источник: РИА "Новости"

Пикеты, петиции, воззвания к муниципальным властям. Жители района Куркино, расположенного на северной окраине Москвы, предпринимают все возможное, чтобы остановить строительство новой церкви. Как заверяют они, разрешения на строительство не давалось, но как только храм возведут, снести его можно будет только по постановлению суда.

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Это только один из ряда протестов москвичей против так называемого проекта 200 храмов, одобренного в 2011 году Русской православной церковью. Цель проекта состоит как раз в возведении 200 новых культовых сооружений.

Когда-то говорили, что Москва, Третий Рим после Константинополя, является городом тысячи храмов и тысячи куполов. Потом очень многие из этих храмов были закрыты или разрушены в атеистические годы Советского Союза. Так родился проект РПЦ по строительству 200 новых культовых сооружений. «Это частичное возмещение ущерба, — говорит один из сторонников проекта Филипп Грилль, — учитывая, что при советской власти в Москве снесли около тысячи храмов».

Число «200» выбрано неслучайно: оно появилось в результате подсчетов, обоснованных патриархом Кириллом еще летом 2010 года, на следующий год после его избрания.

Он поставил цель построить по храму на каждые 11,2 тысяч жителей, при том что в Москве (население которой составляет более 12 миллионов человек) на данный момент существует около 650 культовых сооружений — соборов, церквей и часовен.

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Мэрия Москвы быстро выделила патриархату 143 земельных участка по льготным ценам: 41 храм уже построен, еще 47 находятся на стадии строительства. Более того, ВТБ, один из крупнейших российских банков, дал своим вкладчикам возможность жертвовать деньги на программу патриархата через электронную кассу.

Многие граждане, однако, относятся к этому проекту негативно. Даже православные нередко выступают против него, видя в строительстве новых культовых зданий очередное свидетельство растущего идеологического влияния православной церкви в общественной жизни. Церковь пользуется значительной поддержкой президента Владимира Путина.

Многие верующие не видят никакой необходимости в возведении новых церквей, потому что существующие храмы наполовину пустуют даже в праздничные дни, и прихожане предлагают вкладывать деньги в благотворительную деятельность, например, на строительство ночлежек для бездомных.

Больше всего недовольны жители районов, где должны появиться новые здания: они считают, что их лишают зеленых зон. Голоса протеста раздаются и со стороны других религиозных меньшинств, которым не дают разрешений на строительство.

В Москве имеются пять синагог, четыре мечети, три лютеранские церкви и два католических собора. По мнению Союза исламских общин и организаций, четырех мечетей не хватает на 2 миллиона верующих мусульман, благодаря которым Москва является европейской столицей с наибольшим количеством приверженцев ислама.

Строительство пятой мечети в районе Митино в 2012 году было приостановлено после протестов жителей. Евреи также просят о строительстве новых синагог, а кришнаиты требуют выделить им место с тех пор, как в 2004 году снесли их единственный храм.

В Москве продолжается программа «200 храмов»
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22 октября© Ньюстюб
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