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11:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Автомобилистов Иркутской области предупреждают об опасных метеоусловиях

О сложных погодных условиях 17 ноября 2017 года предупреждают автомобилистов Иркутской области.

Как 16 ноября сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье», завтра ожидается усиление северо-западного ветра до 12−17 м/с, снег и метели.

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных дорогах Иркутской области организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций, в дежурно-диспетчерской службе упрдор «Прибайкалье» транспортно-эксплуатационное состояние дорог отслеживается в режиме реального времени.

На самых проблемных участках дорог (спуски-подъемы, сужения и пр.) обеспечен свободный проезд. При возникновении чрезвычайных ситуаций и на время опасных метеорологический условий разработаны схемы объездных маршрутов и определены площадки для временных стоянок автотранспорта. Для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» будет задействовано более 220 единиц техники. Для обработки дорог подрядные организации заготовлена песко-соляная смесь.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Прибайкалье» — +7 (3952) 29−21−39; 8−914−899−35−35.

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