Автомобилистов Иркутской области предупреждают об опасных метеоусловиях

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных дорогах Иркутской области организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций, в дежурно-диспетчерской службе упрдор «Прибайкалье» транспортно-эксплуатационное состояние дорог отслеживается в режиме реального времени.

На самых проблемных участках дорог (спуски-подъемы, сужения и пр.) обеспечен свободный проезд. При возникновении чрезвычайных ситуаций и на время опасных метеорологический условий разработаны схемы объездных маршрутов и определены площадки для временных стоянок автотранспорта. Для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» будет задействовано более 220 единиц техники. Для обработки дорог подрядные организации заготовлена песко-соляная смесь.