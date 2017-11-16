Автомобилистов Иркутской области предупреждают об опасных метеоусловиях
О сложных погодных условиях 17 ноября 2017 года предупреждают автомобилистов Иркутской области.
О сложных погодных условиях 17 ноября 2017 года предупреждают автомобилистов Иркутской области.
Как 16 ноября сообщила
Для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных дорогах Иркутской области организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций, в
На самых проблемных участках дорог (спуски-подъемы, сужения и пр.) обеспечен свободный проезд. При возникновении чрезвычайных ситуаций и на время опасных метеорологический условий разработаны схемы объездных маршрутов и определены площадки для временных стоянок автотранспорта. Для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» будет задействовано более 220 единиц техники. Для обработки дорог подрядные организации заготовлена
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Прибайкалье» —