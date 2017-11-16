Пермь начали украшать к Новому году
В городе специалисты приступили к установке новогодней иллюминации. Первым зажегся звездный световой фонтан на площади Карла Маркса.
В городе специалисты приступили к установке новогодней иллюминации. Первым зажегся звездный световой фонтан на площади Карла Маркса.
МУП «Горсвет» начало украшать Пермь новогодней иллюминацией. Уже установлен звездный световой фонтан на площади Карла Маркса. Далее появится светодиодная конструкция «Медведь» на Комсомольской площади и другие, пишет
Со следующей недели начнут «зажигаться» светодиодные кронштейны, расположенные на столбах освещения вдоль дорог.
Ближе к Новому году в городе будут установлены новые конструкции. Среди них мамонт с мамонтенком, ракета Деда Мороза и световые кронштейны.