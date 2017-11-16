Пермь начали украшать к Новому году

МУП «Горсвет» начало украшать Пермь новогодней иллюминацией. Уже установлен звездный световой фонтан на площади Карла Маркса. Далее появится светодиодная конструкция «Медведь» на Комсомольской площади и другие, пишет пресс-служба администрации Перми.



Со следующей недели начнут «зажигаться» светодиодные кронштейны, расположенные на столбах освещения вдоль дорог.



Ближе к Новому году в городе будут установлены новые конструкции. Среди них мамонт с мамонтенком, ракета Деда Мороза и световые кронштейны.