В Петербурге презентуют новый проект Музея русского казачества

Источник: Аргументы и факты

16 ноября в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума будет представлен проект Центрального музея российского казачества. Об этом накануне сообщили организаторы мероприятия.

Презентация проекта пройдет в четверг в 18:30 в Белом зале Главного штаба Эрмитажа. Инициатива создания принадлежит Государственному историческому музею, частью которого и станет Музей казачества.

Экспозицию откроют в Южном корпусе Военной богадельни на Измайловском острове в Москве. Площадь музея составит 600 кв. м. В экспозиции представят персональные казачьи награды (грамоты, жалованные ковши и сабли, именные медали и ордена), оружие, дореволюционную униформу и знамена, картины, оригинальную графику, скульптуры, письменных источники и картографические материалы, мемориальные вещи.

Открыть новый музей планируется в 2020 году.