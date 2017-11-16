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11:18 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге презентуют новый проект Музея русского казачества

Открыть новый музей планируют в 2020 году.

Источник: Аргументы и факты

16 ноября в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума будет представлен проект Центрального музея российского казачества. Об этом накануне сообщили организаторы мероприятия.

Презентация проекта пройдет в четверг в 18:30 в Белом зале Главного штаба Эрмитажа. Инициатива создания принадлежит Государственному историческому музею, частью которого и станет Музей казачества.

Экспозицию откроют в Южном корпусе Военной богадельни на Измайловском острове в Москве. Площадь музея составит 600 кв. м. В экспозиции представят персональные казачьи награды (грамоты, жалованные ковши и сабли, именные медали и ордена), оружие, дореволюционную униформу и знамена, картины, оригинальную графику, скульптуры, письменных источники и картографические материалы, мемориальные вещи.

Открыть новый музей планируется в 2020 году.

Напомним, культурный форум пройдет с 16 по 19 ноября. В его рамках будут работать 14 площадок, в том числе деловая. Всего запланировано более 200 мероприятий.

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