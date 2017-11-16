В Уфе родители смогут бесплатно оставить ребенка до трех лет под присмотром нянечки
Услуга предоставляется по заявлению в службу социальной помощи.
Услуга предоставляется по заявлению в службу социальной помощи.
Администрация Ленинского района Уфы запускает услугу по временному присмотру за маленькими детьми. Родители, у которых нет возможности нанять нянечку, смогут оставить ребенка до трех лет под присмотром сотрудников социальной службы. У нуждающихся граждан есть возможность воспользоваться услугой дважды в неделю.
Для предоставления услуги необходимо подать заявление в Отделение социальной помощи семье и детям в Ленинском районе и предоставить справки о своем материальном положении, сообщает
Офис отделения социальной помощи находится по адресу: улица Гафури, 103. Подробности можно узнать по телефону: (347) 250−77−00.