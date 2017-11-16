В Уфе родители смогут бесплатно оставить ребенка до трех лет под присмотром нянечки

Администрация Ленинского района Уфы запускает услугу по временному присмотру за маленькими детьми. Родители, у которых нет возможности нанять нянечку, смогут оставить ребенка до трех лет под присмотром сотрудников социальной службы. У нуждающихся граждан есть возможность воспользоваться услугой дважды в неделю.