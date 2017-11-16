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11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе родители смогут бесплатно оставить ребенка до трех лет под присмотром нянечки

Услуга предоставляется по заявлению в службу социальной помощи.

Источник: AP 2017

Администрация Ленинского района Уфы запускает услугу по временному присмотру за маленькими детьми. Родители, у которых нет возможности нанять нянечку, смогут оставить ребенка до трех лет под присмотром сотрудников социальной службы. У нуждающихся граждан есть возможность воспользоваться услугой дважды в неделю.

Для предоставления услуги необходимо подать заявление в Отделение социальной помощи семье и детям в Ленинском районе и предоставить справки о своем материальном положении, сообщает пресс-служба администрации района.

Офис отделения социальной помощи находится по адресу: улица Гафури, 103. Подробности можно узнать по телефону: (347) 250−77−00.

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