Улица Салимжанова в Казани будет частично закрыта до 5 мая 2018 года
Движение ограничено по одной полосе на участке от ул. Татарстан до ул. А. Айдинова.
Движение ограничено по одной полосе на участке от ул. Татарстан до ул. А. Айдинова.
(Город Казань KZN.RU, 16 ноября). В Казани продлено ограничение движения по ул. Салимжанова до 5 мая 2018 года. Закрыта одна полоса движения на участке от ул. Татарстан до ул. А. Айдинова.
Ограничение связано с продлением срока работ по благоустройству набережной озера Кабан. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя Исполкома опубликовано в сборнике документов и правовых актов МО Казани.