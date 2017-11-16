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11:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Улица Салимжанова в Казани будет частично закрыта до 5 мая 2018 года

Движение ограничено по одной полосе на участке от ул. Татарстан до ул. А. Айдинова.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 16 ноября). В Казани продлено ограничение движения по ул. Салимжанова до 5 мая 2018 года. Закрыта одна полоса движения на участке от ул. Татарстан до ул. А. Айдинова.

Ограничение связано с продлением срока работ по благоустройству набережной озера Кабан. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя Исполкома опубликовано в сборнике документов и правовых актов МО Казани.

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