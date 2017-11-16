Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
ГД одобрила законопроект о валютном резидентстве для всех россиян
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
СМИ: Киев сравнил решение Минска в ООН с ударом ножом в спину
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
11:01 (мск), источник: Informburo.kz

Кольцо пешеходных улиц появится в Алматы

Город дорог, удобных и для транспорта, и для пешеходов, создадут в южной столице.

Источник: Informburo.kz

В Алматы сделают вдоль проспектов Абая и Достык кольцо пешеходных улиц. Об этом Informburo.kz рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.

Читайте также
Байбек объяснил, почему новые автобусы покрасили в зеленый цвет

«В перспективе мы планируем охватить пешеходной зоной все улицы центральной части города. На сегодняшний день мы запланировали сделать такое своеобразное кольцо пешеходных улиц — это проспект Достык, проспект Абая, набережная реки Есентай, соединяется дальше с улицей Толе би и оттуда до проспекта Достык, таким образом образуя кольцо пешеходного пространства. Почему именно там? Потому что все градостроительные условия для развития пешеходного пространства на данных улицах существуют», — рассказал Алмасхан Ахметжанов.

Проектные работы уже начаты, сметная документация и другие требования будут готовы уже в 2018 году. Тогда же будет выдана экспертиза и объявлен тендер. Эти процедуры как раз-таки определят сроки завершения проекта. Эксперт объяснил, в чём именно будет заключаться кольцо пешеходных улиц.

«Многие думают, что пешеходная зона — это значит взяли и перекрыли всё, нет, это не так. Все представляют себе, что это будет как улица Панфилова, которую совсем перекрыли для автомобилей. Улица Панфилова — аллейного типа, а эти будут улицы совмещённого типа, там и транспорт будет передвигаться, и пешеходы. Но там будут не те тротуары по 1,5−2 метра, которые мы привыкли видеть, а более солидные краевые зоны, которые будут “приглашать” по ним пройтись. Бюджет пока не можем назвать, даже предварительных цифр нет», — подытожил Ахметжанов.

Спикер признался, что при разработке проекта были учтены прежние ошибки в градостроительстве Алматы. Это отсутствие прохода для маломобильных групп населения и их спецавтомобилей.

Аким города Бауыржан Байбек на форуме рассказал, как сделает Алматы лучше. Градоначальник отметил, что «советовать могут все, но перед населением отвечаем я и моя команда».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Россияне выберут название моста в Крым
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Умер американский рэпер Lil Peep
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь