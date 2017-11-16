Кольцо пешеходных улиц появится в Алматы

Источник: Informburo.kz

В Алматы сделают вдоль проспектов Абая и Достык кольцо пешеходных улиц. Об этом Informburo.kz рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.

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«В перспективе мы планируем охватить пешеходной зоной все улицы центральной части города. На сегодняшний день мы запланировали сделать такое своеобразное кольцо пешеходных улиц — это проспект Достык, проспект Абая, набережная реки Есентай, соединяется дальше с улицей Толе би и оттуда до проспекта Достык, таким образом образуя кольцо пешеходного пространства. Почему именно там? Потому что все градостроительные условия для развития пешеходного пространства на данных улицах существуют», — рассказал Алмасхан Ахметжанов.

Проектные работы уже начаты, сметная документация и другие требования будут готовы уже в 2018 году. Тогда же будет выдана экспертиза и объявлен тендер. Эти процедуры как раз-таки определят сроки завершения проекта. Эксперт объяснил, в чём именно будет заключаться кольцо пешеходных улиц.

«Многие думают, что пешеходная зона — это значит взяли и перекрыли всё, нет, это не так. Все представляют себе, что это будет как улица Панфилова, которую совсем перекрыли для автомобилей. Улица Панфилова — аллейного типа, а эти будут улицы совмещённого типа, там и транспорт будет передвигаться, и пешеходы. Но там будут не те тротуары по 1,5−2 метра, которые мы привыкли видеть, а более солидные краевые зоны, которые будут “приглашать” по ним пройтись. Бюджет пока не можем назвать, даже предварительных цифр нет», — подытожил Ахметжанов.

Спикер признался, что при разработке проекта были учтены прежние ошибки в градостроительстве Алматы. Это отсутствие прохода для маломобильных групп населения и их спецавтомобилей.