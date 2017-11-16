Дед Мороз пожелал омичам не быть равнодушными к выборам мэра
Главный зимний волшебник не захотел вмешиваться в политику.
Главный зимний волшебник не захотел вмешиваться в политику.
Сегодня, 16 ноября, в Омск приехал главный российский дед мороз из Великого Устюга. Зимний волшебник рассказал о своих планах, впечатлениях от Омска, а также что ему пишут омичи. По просьбе журналистов Дедушка Мороз прокомментировал предстоящие выборы градоначальника.
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Напомним, в Омске скоро должны выбрать нового мэра, на этот пост в данный момент претендует 36 кандидатов. Окончательно определить градоначальника должны 22 ноября.