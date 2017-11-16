Дед Мороз пожелал омичам не быть равнодушными к выборам мэра

Сегодня, 16 ноября, в Омск приехал главный российский дед мороз из Великого Устюга. Зимний волшебник рассказал о своих планах, впечатлениях от Омска, а также что ему пишут омичи. По просьбе журналистов Дедушка Мороз прокомментировал предстоящие выборы градоначальника.

«Новости, связанные с общественно-политической жизнью, я немножко пропускаю мимо ушей. Всё, что связано с политикой и религией Дедушки не касается, поэтому помочь с выбором мэра я вам не смогу. Это на вашей совести. Но я могу посоветовать омичам открыть глаза уши и не быть равнодушными к происходящему в собственном городе. Я не знаю, о ком из чиновников идёт речь, но надеюсь, что слуги государевы — люди добрые», — посоветовал жителям Омска Дед Мороз.