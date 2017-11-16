Умер американский рэпер Lil Peep
Американский рэпер Lil Peep (настоящее имя — Густав Айр) скончался в возрасте 21 года. Об этом сообщает портал Hotnewhiphop в четверг, 16 ноября.
Американский рэпер Lil Peep (настоящее имя — Густав Айр) скончался в возрасте 21 года. Об этом сообщает портал Hotnewhiphop в четверг, 16 ноября.
Отмечается, что причиной смерти могла стать передозировка поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом. По словам одного из неподтвержденных источников, это произошло в гастрольном автобусе.
В дискографии Lil Peep три альбома. Некоторые его треки, которые музыкант опубликовал на своем
Коллеги исполнителя почтили его память в соцсетях. В частности, о кончине Lil Peep высказались диджей Marshmello и рэпер RiFF RAFF.