Умер американский рэпер Lil Peep

Отмечается, что причиной смерти могла стать передозировка поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом. По словам одного из неподтвержденных источников, это произошло в гастрольном автобусе. Хип-хоп-исполнителя доставили в ближайшую больницу, однако спасти его не удалось.

В дискографии Lil Peep три альбома. Некоторые его треки, которые музыкант опубликовал на своем YouTube-канале, собрали более десяти миллионов просмотров. Рэпер приобрел популярность в России благодаря клипу на трек benz truck («Гелик»), записанный с русскими субтитрами.

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