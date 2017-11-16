Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Посланец властей Украины обратился к Путину с просьбой на встрече
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
11:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер американский рэпер Lil Peep

Американский рэпер Lil Peep (настоящее имя — Густав Айр) скончался в возрасте 21 года. Об этом сообщает портал Hotnewhiphop в четверг, 16 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что причиной смерти могла стать передозировка поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом. По словам одного из неподтвержденных источников, это произошло в гастрольном автобусе. Хип-хоп-исполнителя доставили в ближайшую больницу, однако спасти его не удалось.

В дискографии Lil Peep три альбома. Некоторые его треки, которые музыкант опубликовал на своем YouTube-канале, собрали более десяти миллионов просмотров. Рэпер приобрел популярность в России благодаря клипу на трек benz truck («Гелик»), записанный с русскими субтитрами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Материал для лиц старше 18 лет
Показать

Коллеги исполнителя почтили его память в соцсетях. В частности, о кончине Lil Peep высказались диджей Marshmello и рэпер RiFF RAFF.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Россияне выберут название моста в Крым
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь