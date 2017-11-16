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11:19 (мск), источник: Восток Медиа

На строительство дамб в Хабаровском крае потратят в 40 раз больше

Госпрограмма по развитию водохозяйственного комплекса получит дополнительное финансирование в 2018 году.

Источник: Восток Медиа

Федеральный бюджет дополнительно просубсидирует развитие водохозяйственного комплекса в Хабаровском крае — благодаря этому финансирование строительства дамб и других мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод вырастет в 2018 году более чем в 40 раз. Увеличение расходов по этой госпрограмме обсудили на внеочередном заседании постоянного комитета регионального парламента по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», ещё не утверждённый окончательно проект бюджета Хабаровского края на 2018 год претерпевает масштабные изменения — в него вносят коррективы, связанные, в том числе, и с федеральной повесткой. Профильный постоянный комитет регионального парламента рассмотрел около 80 предложенных губернатором поправок и рекомендовал Законодательной Думе их принять.

Госпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» стала одной из тех, расходы по которым в будущем бюджете хотят увеличить наиболее ощутимо. Из бюджета страны дополнительно поступит 1,1 миллиарда рублей, а в целом сумма запланированных затрат вырастет на 1,3 миллиарда.

«Здесь предусмотрено наше софинансирование. В рамках госпрограммы ведётся строительство водоохранных объектов, 487 миллионов рублей на Хабаровск и 648 миллионов на дамбы Комсомольска-на-Амуре», — отметил в своём выступлении перед депутатами первый заместитель министра финансов региона Валентин Костюшин.

Более чем вдвое вырастут затраты на госпрограмму «Развитие жилищного строительства» — дополнительные расходы по этой статье в предложенных губернатором края поправках составляют 1,3 миллиарда рублей. Средства потратят на возведение, реконструкцию или техническое перевооружение объектов, включённых в перечень краевых адресных инвестиционных проектов.

«Увеличить расходы на жилищное строительство сегодня очень важно, мы курируем этот вопрос. Речь идёт и о квартирах и домах для отдельных категорий граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий за счёт бюджетных средств. В 2018 году, например, жильё получат почти 550 детей-сирот», — подчеркнула председатель думского комитета Наталия Пудовкина.

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