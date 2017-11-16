Ладья семейного счастья появится на набережной в Хабаровске

Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.

В Хабаровске на центральной набережной 18 ноября в 15.00 состоится торжественное мероприятие. В этот день в парковой зоне: в сквере семьи, любви и верности будет открыта Ладья семейного счастья, на которой Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония возвращались в Муром после изгнания, сообщили ИА AmurMedia в КГУП «Недвижимость».

Решение дополнить архитектурный ансамбль сквера новыми артефактами было принято не случайно. Ведь с открытием сквера семьи, любви и верности у хабаровчан появилась новый центр притяжения и добрая традиция — получать символическое благословение у Святых Петра и Февронии.

Ладья семейного счастья была изготовлена хабаровским мастерами столярного дела. Над ее созданием кропотливо трудились плотники КГУП «Недвижимость». На днях был успешно завершен монтаж по ее установке.

На мероприятие приглашены молодожены, которые официально зарегистрируют свои отношения 18 ноября. В этот день они смогут первыми сфотографироваться в Ладье семейного счастья. И, получив символическое благословение от Святых, молодые хабаровчане отправятся в счастливое семейное плаванье.

Скульптура Святых покровителей семьи и брака, высота которой около 3-х метров, установлена на набережной 8 июля 2016 года. Проект был реализован за счет пожертвований граждан. Автор скульптуры — известный московский мастер Константин Чернявский. Петра и Февронию отливали из бронзы в Смоленске. Арку и постамент изготовили в Хабаровске.