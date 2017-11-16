Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
11:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ладья семейного счастья появится на набережной в Хабаровске

Торжественное мероприятие состоится 18 ноября.

Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.

В Хабаровске на центральной набережной 18 ноября в 15.00 состоится торжественное мероприятие. В этот день в парковой зоне: в сквере семьи, любви и верности будет открыта Ладья семейного счастья, на которой Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония возвращались в Муром после изгнания, сообщили ИА AmurMedia в КГУП «Недвижимость».

Решение дополнить архитектурный ансамбль сквера новыми артефактами было принято не случайно. Ведь с открытием сквера семьи, любви и верности у хабаровчан появилась новый центр притяжения и добрая традиция — получать символическое благословение у Святых Петра и Февронии.

Ладья семейного счастья была изготовлена хабаровским мастерами столярного дела. Над ее созданием кропотливо трудились плотники КГУП «Недвижимость». На днях был успешно завершен монтаж по ее установке.

На мероприятие приглашены молодожены, которые официально зарегистрируют свои отношения 18 ноября. В этот день они смогут первыми сфотографироваться в Ладье семейного счастья. И, получив символическое благословение от Святых, молодые хабаровчане отправятся в счастливое семейное плаванье.

Скульптура Святых покровителей семьи и брака, высота которой около 3-х метров, установлена на набережной 8 июля 2016 года. Проект был реализован за счет пожертвований граждан. Автор скульптуры — известный московский мастер Константин Чернявский. Петра и Февронию отливали из бронзы в Смоленске. Арку и постамент изготовили в Хабаровске.

Установленная Ладья символизирует возрождение крепкой, счастливой семьи. Стоит полагать, что среди гостей предстоящего мероприятия будут также семейные пары, прожившие вместе не один год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Просто поставь мне лайк: где можно читать новости ИА AmurMedia в социальных сетях
Жителей Хабаровска приглашают провести «Ночь в Педагогическом»
Россияне выберут название моста в Крым
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Умер американский рэпер Lil Peep
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь