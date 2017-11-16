Полиция Приморья уходит в соцсеть

Через фото- и видеоматериалы, размещаемые в ленте и в историях, подписчики могут получать объективную и достоверную правовую информацию, последние новости о происшествиях и раскрытых резонансных преступлениях, а также интересные факты о службе и рабочих буднях стражей правопорядка.

Кроме того, граждане могут узнавать о ходе реализации различных социально значимых проектов, работе четвероногих помощников полиции, проведении оперативных мероприятий. Также есть информация об акциях и мероприятиях, проводимых полицией, членами добровольных народных дружин и общественными организациями правоохранительной направленности. В нашем профиле уже более чем трех тысяч подписчиков.

Все замечания, предложения и новости, а также свои фото- и видеоматериалы можно передавать через комментарии к публикации, либо отправлять личным сообщением через приложение «Direct». Жители края смогут найти аккаунт в поисковой строке по логину mvd25.