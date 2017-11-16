Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Путин впервые поговорил с лидерами ДНР и ЛНР
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
СМИ: Киев сравнил решение Минска в ООН с ударом ножом в спину
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
11:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Полиция Приморья уходит в соцсеть

Пресс-служба краевого Управления МВД создала аккаунт в Instagramе под названием «Полиция Приморья», сообщает Deita. ru со ссылкой на УМВД Приморья.

Через фото- и видеоматериалы, размещаемые в ленте и в историях, подписчики могут получать объективную и достоверную правовую информацию, последние новости о происшествиях и раскрытых резонансных преступлениях, а также интересные факты о службе и рабочих буднях стражей правопорядка.

Кроме того, граждане могут узнавать о ходе реализации различных социально значимых проектов, работе четвероногих помощников полиции, проведении оперативных мероприятий. Также есть информация об акциях и мероприятиях, проводимых полицией, членами добровольных народных дружин и общественными организациями правоохранительной направленности. В нашем профиле уже более чем трех тысяч подписчиков.

Все замечания, предложения и новости, а также свои фото- и видеоматериалы можно передавать через комментарии к публикации, либо отправлять личным сообщением через приложение «Direct». Жители края смогут найти аккаунт в поисковой строке по логину mvd25.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Россияне выберут название моста в Крым
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Умер американский рэпер Lil Peep
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь