Тепло и снег придут в Новосибирск на выходных
Столбик термометра будет колебаться около отметки -2°C, прогнозируют синоптики.
Столбик термометра будет колебаться около отметки -2°C, прогнозируют синоптики.
Тепло и снег придут в Новосибирск на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет -11°C, облачно с прояснениям.
В ночь на пятницу температура составит -11°C, днем -3°C, пасмурно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -3°C, днем -1°C, снег.
Ночью в воскресенье температура составит -2°C, днем -1°C, снег.
По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит -13°C, переменная облачность.
В ночь на пятницу температура составит -20°C, днем -4°C, пасмурно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -13°C, днем -2°C, переменная облачность.
Ночью в воскресенье температура составит -5°C, днем -1°C, пасмурно, снег.