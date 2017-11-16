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15:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Тепло и снег придут в Новосибирск на выходных

Столбик термометра будет колебаться около отметки -2°C, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 81% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Тепло и снег придут в Новосибирск на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет -11°C, облачно с прояснениям.

В ночь на пятницу температура составит -11°C, днем -3°C, пасмурно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет -3°C, днем -1°C, снег.

Ночью в воскресенье температура составит -2°C, днем -1°C, снег.

По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит -13°C, переменная облачность.

В ночь на пятницу температура составит -20°C, днем -4°C, пасмурно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет -13°C, днем -2°C, переменная облачность.

Ночью в воскресенье температура составит -5°C, днем -1°C, пасмурно, снег.

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