Новым консулом Польши в Калининграде стала Агнешка Марчак
Занимавший этот пост ранее Марцин Носаль закончил свою дипломатическую миссию 25 октября 2017 года.
Занимавший этот пост ранее Марцин Носаль закончил свою дипломатическую миссию 25 октября 2017 года.
Новым консулом Польши в Калининграде стала Агнешка Марчак. Как сообщается на сайте генерального консульства республики, она начала дипломатическую миссию в регионе в конце октября.
«Для меня большая честь управлять отделением в этой части Европы. Вместе со всей командой я постараюсь реализовать основные задачи, которыми является предоставление всесторонней помощи гражданам Польши, пребывающим на территории Калининградской области. Большое внимание мы уделяем работе польских организаций на территории региона», — сказала Марчак, её слова приводятся на сайте консульства.
Занимавший этот пост ранее Марцин Носаль начал свою деятельность в регионе в марте 2014 года. Закончил свою дипломатическую миссию 25 октября 2017 года.