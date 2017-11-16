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12:27 (мск), источник: Клопс.ru

Новым консулом Польши в Калининграде стала Агнешка Марчак

Занимавший этот пост ранее Марцин Носаль закончил свою дипломатическую миссию 25 октября 2017 года.

Источник: Клопс.ru

Новым консулом Польши в Калининграде стала Агнешка Марчак. Как сообщается на сайте генерального консульства республики, она начала дипломатическую миссию в регионе в конце октября.

«Для меня большая честь управлять отделением в этой части Европы. Вместе со всей командой я постараюсь реализовать основные задачи, которыми является предоставление всесторонней помощи гражданам Польши, пребывающим на территории Калининградской области. Большое внимание мы уделяем работе польских организаций на территории региона», — сказала Марчак, её слова приводятся на сайте консульства.

Занимавший этот пост ранее Марцин Носаль начал свою деятельность в регионе в марте 2014 года. Закончил свою дипломатическую миссию 25 октября 2017 года.

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