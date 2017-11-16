В Калининграде пройдет Тотальный диктант по английскому языку

Студенты и школьники учебных заведений России 30 ноября могут принять участие в Тотальном диктанте по английскому языку. Об этом сообщается на странице БФУ им. Канта «ВКонтакте».

Чтобы принять участие в акции, необходимо оставить заявку. Проходить диктант будет в Институте живых систем БФУ на ул. Университетской.

«Во время проведения Тотального диктанта участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, — отмечают организаторы, — за исключением средств, разрешённых организаторами Тотального диктанта, и специальных технических средств для участников Тотального диктанта с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».