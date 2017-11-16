В Калининграде пройдет Тотальный диктант по английскому языку
По итогам акции участники получат сертификаты. Победителей отметят дипломами.
По итогам акции участники получат сертификаты. Победителей отметят дипломами.
Студенты и школьники учебных заведений России 30 ноября могут принять участие в Тотальном диктанте по английскому языку. Об этом сообщается на странице БФУ им. Канта «ВКонтакте».
Чтобы принять участие в акции, необходимо оставить заявку. Проходить диктант будет в Институте живых систем БФУ на ул. Университетской.
«Во время проведения Тотального диктанта участникам запрещается иметь при себе средства связи,
Начало диктанта — в 9:00. По итогам акции участники получат сертификаты. Победителей отметят дипломами.