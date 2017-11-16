Узбекистан взялся за развитие сети гостевых домов в селах

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекистан планирует развивать сеть гостевых домов в сельской местности для привлечения большего потока туристов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Госкомтуризма.

Для этого в республике запущен проект по подготовке тренеров, которые в дальнейшем помогут сельскому населению освоить все тонкости гостеприимства путем создания гостевых домов и управления ими.

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Сегодня эксперты в числе причин, сдерживающих увеличение туристических потоков, называют нехватку гостиничных мест в сезон массового прибытия туристов. Особенно слабо развита индустрия гостеприимства в отдаленной местности, где есть большой потенциал для продвижения эко- и агротуризма.

Панацеей в сложившейся ситуации, по мнению большинства специалистов, может стать развитие сети гостевых домов.

«Изменить ситуацию призван комплекс мероприятий, реализуемый Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана, Европейским центром эко- и агротуризма, Торгово-промышленной палатой в рамках проекта Европейского Союза «Усиление сельского и экотуризма через бизнес-ассоциации для устойчивого экономического развития в Центральной Азии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Собеседник отметил, что проект преимущественно направлен на развитие туризма в сельской местности, где неразвитость туристической инфраструктуры особо ощущается.

В рамках этой инициативы в настоящее время создается вся необходимая инфраструктура. При этом подготовленные тренеры в последующем займутся работой непосредственно с теми, кто решил заняться развитием индустрии гостеприимства путем создания гостевых домов. Учебная программа охватывает все тонкости организации гостевых домов и досуга туристов.

Отметим, что вопросам туризма в республике в последнее время уделяется большое внимание. Недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал ряд новых мер по развитию этой сферы. В частности, глава государства поручил национальной авиакомпании и Госкомтуризма до середины декабря этого года принять конкретные меры по повышению культуры обслуживания в аэропортах, проведению всех процедур оформления для туристов быстро и в удобных условиях.