Корбобо вошел в пятерку самых популярных в СНГ Дедов Морозов

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекский Корбобо вошел в пятерку самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ по версии аналитического агентства «ТурСтат».

Топ-5 Дедов Морозов, популярных у туристов в странах СНГ, составляют Дзед Мароз из Беларуси, Аяз Ата из Казахстана, Шахта Баба из Азербайджана, Каханд Папа из Армении и узбекский Корбобо.

Корбобо (Qor bobo) встречает гостей вместе с внучкой Коркиз. Он одет в полосатый халат, красную тюбетейку и ездит на ослике.