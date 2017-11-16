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11:13 (мск), источник: Sputnik

Корбобо вошел в пятерку самых популярных в СНГ Дедов Морозов

Главный российский Дед Мороз 18 ноября отмечает день рождения в городе Великий Устюг Вологодской области, во время праздника он зажигает огни на первой новогодней елке в России и встречает Морозов со всей России и из стран СНГ.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекский Корбобо вошел в пятерку самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ по версии аналитического агентства «ТурСтат».

Топ-5 Дедов Морозов, популярных у туристов в странах СНГ, составляют Дзед Мароз из Беларуси, Аяз Ата из Казахстана, Шахта Баба из Азербайджана, Каханд Папа из Армении и узбекский Корбобо.

Корбобо (Qor bobo) встречает гостей вместе с внучкой Коркиз. Он одет в полосатый халат, красную тюбетейку и ездит на ослике.

Главный российский Дед Мороз 18 ноября отмечает свой день рождения в городе Великий Устюг Вологодской области. В свой праздник он зажигает огни на первой новогодней елке в России и встречает Морозов со всей России и стран СНГ.

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