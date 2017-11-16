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12:06 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области остро не хватает специалистов-медиков

На Дону дефицит врачей и медсестёр, работающих в сфере акушерства и гинекологии.

Источник: Аргументы и факты

Укомплектованность неонатологами (врачами, наблюдающими за новорожденными) и детскими реаниматологами в Ростовской области составляет примерно 50% от необходимого.

Как рассказала «АиФ Ростов» заслуженный врач России, доктор медицинских наук Ирина Буштырева, возраст большинства специалистов приближается к пенсионному. Выпускники медвузов не хотят идти на работу с огромной ответственностью и мизерной зарплатой. Также не хватает младшего медицинского персонала, в частности медсестёр.

«Если в Москве и Петербурге на трёх новорожденных с экстремально низкой массой тела приходится одна медсестра и один врач, в нашем же регионе — одна медсестра на десять малышей», — отмечает Буштырева.

Напомним, что Ростовская область оказалась на первом месте в Южном Федеральном округе по уровню смертности среди детей в возрасте до одного года.

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