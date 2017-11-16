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12:04 (мск), источник: РИА Новости

Российские археологи нашли в Крыму усадьбу римского времени

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ученые Института археологии РАН открыли в окрестностях Керчи сельскую усадьбу времен Римской империи, где жили представители «среднего класса» Боспорского царства, проводя раскопки при строительстве трассы «Таврида», сообщает пресс-служба ИА РАН.

«Эта усадьба очень показательна для той эпохи, она хорошо демонстрирует быт среднего боспорца. При раскопках мы не обнаружили ни дорогих импортных вещей, ни золотых или серебряных монет, ни предметов роскоши, но была найдена посуда, инструменты, недорогие украшения, статуэтки, в том числе терракотовые марионетки с подвесными руками и ногами. Их можно назвать “эллинистическими Барби”; это были детские игрушки», — рассказывает Сергей Внуков, руководитель экспедиции из Института археологии РАН в Москве.

Крымская новостроечная экспедиция ИА РАН под руководством Внукова начала работу на полуострове весной 2017 года. Ее задача — проведение археологических исследований на строящейся трассе «Таврида». В течение последних месяцев ученые вели раскопки поселения «Городище 11 километра», расположенного на двух холмах в 15 километрах к западу от Керчи. О его существовании было известно ранее, но археологических исследований поселения не проводилось.

На западном холме археологи нашли стоянку эпохи средней бронзы: здесь были обнаружены фрагменты лепной посуды, обломки каменных орудий, остатки построек, погребения бронзового века и несколько антропоморфных стел.

Древнеримская усадьба, найденная в Крыму

При раскопках на южном склоне восточного холма были открыты усадьбы римского времени: остатки домов, дворов и улиц, круглое башнеобразное сооружение, остатки нескольких средневековых построек и разновременные погребения. Как отметил ученый, большая часть построек была повреждена в советское время, когда через них был проложен магистральный водопровод.

По его словам, усадьба появилась здесь в середине I века нашей эры. В эту эпоху Боспорское царство, которое занимало тогда Восточный Крым, Таманский полуостров и низовья Дона, оправилось от периода войн и конфликтов и переживало экономический подъем, возобновив активную торговлю с полисами Черноморья, Малой Азии и кочевниками северного Причерноморья.

«Здесь жили не слишком зажиточные землевладельцы, или арендаторы, тогдашний сельский средний класс. У них могло быть несколько домашних рабов, возможно, они могли нанимать для обработки земли поденщиков, но это не римские латифундисты», — говорит Внуков.

Сверху\: импортный стеклянный сосуд из погребения, керамический светильник с изображением кентавра. Снизу\: бронзовая антропоморфная фигурка, фрагмент терракотовой статуэтки.

При раскопках было найдено много фрагментов керамических сосудов римского времени, многочисленные обломки терракотовых статуэток, серия бронзовых фигурных подвесок, кольц, перстни и другие украшения. Примечательны также керамические масляные светильники, особенно один из них — с изображением кентавра, ударяющего в бубен.

Вдобавок, археологи нашли на территории усадьбы множество бытовых вещей: рыболовецкие и ткацкие грузила, пряслица, обломки парадной краснолаковой посуды, бронзовые ключи, гвозди и скобы, железные ножи, пряжки для ремней. Кроме того, на раскопе найдено более 150 монет, большинство из которых чеканилось на Боспоре в 1−2 веков нашей эры.

Позднее, в позднеантичное время и в эпоху средневековья на развалинах усадеб римского времени возникают маленькие сельскохозяйственные поселения, рядом с которыми находились небольшие кладбища. В таких погребениях была местная глиняная и импортная стеклянная посуда.

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