Грибановские школьники обучат пенсионеров компьютерной грамотности

Грибановские школьники бесплатно обучат пенсионеров компьютерной грамотности. Первый урок прошел в детско-юношеском центре в среду, 15 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила педагог центра Ольга Огаркова в четверг, 16 ноября.

На занятие пришли три пенсионера. Молодые преподаватели провели урок, рассказали об азах компьютерной грамотности и дали домашнее задание. Пенсионеры занимаются на ноутбуках. На занятия можно приходить также со своей техникой.

— Давно планировали такие занятия по просьбе пенсионеров. Программа рассчитана на 12 занятий, но можно будет и продолжить обучение, — рассказала Ольга Огаркова.