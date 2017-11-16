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12:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Грибановские школьники обучат пенсионеров компьютерной грамотности

Бесплатные занятия проходят в детско-юношеском центре.

Грибановские школьники бесплатно обучат пенсионеров компьютерной грамотности. Первый урок прошел в детско-юношеском центре в среду, 15 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила педагог центра Ольга Огаркова в четверг, 16 ноября.

На занятие пришли три пенсионера. Молодые преподаватели провели урок, рассказали об азах компьютерной грамотности и дали домашнее задание. Пенсионеры занимаются на ноутбуках. На занятия можно приходить также со своей техникой.

— Давно планировали такие занятия по просьбе пенсионеров. Программа рассчитана на 12 занятий, но можно будет и продолжить обучение, — рассказала Ольга Огаркова.

Записаться на курсы можно в детско-юношеском центре. Подробнее о курсах можно узнать по телефону 8 (47348) 3 05 71.

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