Грибановские школьники обучат пенсионеров компьютерной грамотности
Бесплатные занятия проходят в
Бесплатные занятия проходят в
Грибановские школьники бесплатно обучат пенсионеров компьютерной грамотности. Первый урок прошел в
На занятие пришли три пенсионера. Молодые преподаватели провели урок, рассказали об азах компьютерной грамотности и дали домашнее задание. Пенсионеры занимаются на ноутбуках. На занятия можно приходить также со своей техникой.
— Давно планировали такие занятия по просьбе пенсионеров. Программа рассчитана на 12 занятий, но можно будет и продолжить обучение, — рассказала Ольга Огаркова.
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