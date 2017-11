Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр

Кроме того, Стрип заявила, что восхищается Джоди Кантор, которая написала для The New York Times статью о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштайна, работой продюсера, журналиста и режиссера Норы Эфрон, работой экс-главы русской службы «Радио Свобода» и автора книги о Владимире Путине «Человек без лица» Марии Гессен, а также деятельностью обозревателя журнала Foreign Policy и The New Yorker Юлим Йоффе, которая также долгое время работала в России. ​