Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр

Источник: AP 2017

Актриса Мерил Стрип приняла участие в церемонии награждения International Press Freedom Award, присуждаемой международным Комитетом по защите журналистов за «мужество во имя защиты свободы слова». Запись церемонии награждения размещена на странице Комитета в Facebook.

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В своей речи Стрип заявила, что сейчас особенно опасное и тяжелое время для того, чтобы заниматься журналистскими расследованиями. «Особенно это справедливо в отношении женщин», — подчеркнула актриса.

Она уделила особое внимание тем, кто, по ее словам, «заплатил за свои вопросы слишком высокую цену». Среди таких людей Стрип назвала имя ведущей «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, которая получила ножевое ранение горла, находясь в редакции радиостанции, а также имя убитой мексиканской журналистки Мирославы Брич, сотрудничавшей с изданием El Norte.

После этого актриса вручила премию журналистке из Мексики Патрисии Майорга, корреспонденту журнала Proceso, которая стала автором серии материалов о нападениях и убийствах журналистов в Мексике.

Стрип также неоднократно поблагодарила других журналистов, потому что они, по ее словам, играют крайне важную роль в том, чтобы создавать «портрет времени» и доносить правду.

По ее словам, каждой женщине знаком этот «коктейль из яда и насмешек», связанных также с угрозой сексуального насилия, что делает труд женщин, которые «служат правде» в разных профессиях, особенно ценным и важным.

Я боготворю людей, которые делают это. Потому что я этим не занимаюсь, я далеко не такая храбрая. Мерил Стрип Актриса

Кроме того, Стрип заявила, что восхищается Джоди Кантор, которая написала для The New York Times статью о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштайна, работой продюсера, журналиста и режиссера Норы Эфрон, работой экс-главы русской службы «Радио Свобода» и автора книги о Владимире Путине «Человек без лица» Марии Гессен, а также деятельностью обозревателя журнала Foreign Policy и The New Yorker Юлим Йоффе, которая также долгое время работала в России. ​

«Очень много великих женщин сейчас», — отметила Мерил Стрип.

Патрисия Майорга, которая получила награжу Комитета по защите журналистов из рук ​​Стрип, сбежала из Мексики, опасаясь за свою жизнь при помощи Комитета за защиту журналистов, говорится в сообщении на сайте Комитета по защите журналистов. Корреспондент журнала Proceso получала угрозы — такие же, как незадолго до своей смерти получала Мирослава Брич.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября.