Дюжев объяснил свои слова о зрителях-россиянах и «туфте»

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Дюжев объяснил причину своих резких высказываний в адрес российского зрителя.

По словам Дюжева, сказанным в разговоре с сайтом kp.ru, такой выброс критики в сторону публики был спровоцирован самими зрителями, не пропустившими актера к стойке регистрации в аэропорту и начавшими активно критиковать работы артиста.

«Я летел на гастроли, подошел к стойке регистрации бизнес-класса. Увидел длинную-длинную очередь. И у крайнего человека спросил, интеллигентно, без осуждения: “Вы бизнес-классом летите?” — Нет. Прошел половину очереди и встретил человека, который ответил: “Да, бизнес-классом”. Я: “Тогда я можно встану за вами?”. Ну вставайте», — рассказывает Дюжев.

По словам артиста, он встал за человеком в очередь, дошел до стойки регистрации, как вдруг сзади подошли люди, спросившие, почему Дюжев «не уважает их» и попросили встать в конец очереди — поскольку они стояли тут раньше него, а артист «пролез».

«Я объяснил, что лечу бизнес-классом». Ответ: «Неважно. Почему вы должны нас учить, где вставать? Мы что для вас, не люди?», — продолжил рассказывать Дюжев.

Актер добавил, что не стал спорить с людьми и вернулся в конец очереди, но потом его начали отчитывать другие пассажиры, стоявшие в очереди.

Дюжев «не выдержал и ответил на их упреки».

«Я на съемках своей жизнью рискуя, исполняя кинотрюки, не один раз висел на волоске от смерти, но я каждый раз вдохновлялся тем, что делаю это, чтобы вас удивить, чтобы какую-то историю рассказать, развлечь. А в итоге получается, что вы стоите не на своем месте и меня еще ставите на место. Какой диалог мы можем вести?», — поражается актер.

Дюжев сказал также, что его слова о «заслуживающием лабуды и туфты российском зрителе» были вызваны поведением его зрителей в аэропорту. «Была фраза:

«А чем вы нас тут удивляете? Вы разве в чем-то хорошем снимаетесь?».

Я всегда работаю на совесть и обидно получать такое «признание». Вот и ответил, что, значит, вы заслуживаете кино и сериалы такого уровня, — продолжил он.

«Ну, раз вы считаете, что я в плохих сериалах снимаюсь, значит, такие для вас и снимают наши продюсеры с режиссерами. Вы же их сами смотрите, значит, такие и любите», — заявил Дюжев.

В ответ на критику в социальных сетях, вспыхнувшую после слов артиста о зрителях, он ответил, что «одни люди любят творчество артиста, другие нет».

«Это свободный выбор зрителя. Буду ли теперь меньше любить свою профессию? Да нет, конечно! Я дня не могу прожить без спектакля или съемки. А будут зрители смотреть или нет, тоже не моя заслуга», — подчеркнул Дюжев.

По его словам, есть обман прокатчиков, привлекающих внимание к самым разным фильмам. Дюжев также назвал нашу эпоху «временем недоидеалов», намекая, очевидно, на ее метамодернистскую сущность.

На вопрос о том, безнадежно ли сейчас «все», Дюжев рассказал о деньгах и творческом выборе.

«В нашей российской ментальности есть нелюбовь к успешным людям. Зритель считает, что на его деньги актеры жируют. А какие деньги, вы знаете? Я даже и не помню, где я полный гонорар получал. В картинах, в которых я снимался, почти всегда был небольшой бюджет»: «Дим, треть зарплаты», «Дим, если тебе интересно», — рассказал актер.

«Я всегда выбираю не деньги, а материал и режиссера», — отметил Дюжев.

Он также рассказал о съемках в фильме Павла Лунгина «Остров».

Лунгин снимал “Остров” на своей студии как фестивальный фильм. За скромный бюджет. Я не спрашивал, а можно мне чуть больше денежек заплатить, я не столько стою. Даже речи об этом не было. Получив больше или меньше денег, я лучше или хуже работать не буду. Я работаю настолько, насколько в данную секунду могу Дмитрий Дюжев

«Насколько мне дает это режиссер, сценарный материал и моя подготовка к роли», — уточнил он.

Также артист раскритиковал современное общество, заявив, что вся его суть заключается в том, чтобы думать сразу «о плохом, о худшем, не давая никакой надежды».

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков прокомментировал слова актера Дмитрия Дюжева о зрителях.

Это дурное воспитание или малая образованность Олег Табаков