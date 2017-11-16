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12:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

От барокко до рока: ансамбль «Глория» дает в Хабаровске юбилейный концерт

Известному на Дальнем Востоке музыкальному коллективу исполняется 25 лет.

Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.

Ансамбль хабаровской краевой филармонии «Глория» приглашает публику на свой юбилейный концерт. Слушателей ждут музыкальные эксперименты и знакомство с наследием прошлого. О творческом пути длиною в четверть века и о возможностях камерной музыки исполнители рассказали корр. ИА AmurMedia накануне праздничного концерта.

В 1992 году при хабаровской краевой филармонии был создан ансамбль камерной музыки «Глория». Его основал Юрий Глоба, в то время первый гобой Дальневосточного симфонического оркестра. Он и другие ведущие музыканты оркестра решили создать свой ансамбль, чтобы играть музыку, которая им нравится.

— Первое время «Глория» был ансамблем старинной музыки, — говорит виолончелист Александр Картавых, присоединившийся к коллективу в 1995 году. — Основу репертуара коллектива составляла камерная музыка эпохи барокко. Хабаровские зрители получили возможность не просто услышать старинную музыку, но и приобщиться к культуре разных стран, разных эпох, узнать о давно бытовавших жанрах, познакомиться с различными старинными инструментами.

Спустя три года «Глория» была преобразована в камерный ансамбль, а затем в камерный оркестр. Практически на каждом концерте звучали произведения, которые впервые исполнялись в Хабаровске. Это стало возможным благодаря разностороннему образованию и широте творческих интересов участников ансамбля. Музыканты постоянно обогащали репертуар пьесами композиторов XX и XXI веков, раскрывая взаимосвязь и преемственность музыкальных эпох.

— Вы учитывайте, что 20 лет назад не было интернета и существовала большая проблема с нотами, — вспоминает Александр Картавых. — Мы списывались с музыкантами из разных городов и стран. Солисты, с которыми мы сотрудничали, привозили ноты по нашей просьбе, или мы получали их по почте.

За годы работы в развитие и становление коллектива внесли вклад многие руководители оркестра. По воспоминаниям музыкантов, на репетиции «Глории» любил приходить Вячеслав Соболевский, руководитель филармонии и талантливый пианист. Он всегда внимательно слушал их игру и давал дельные советы. У него было много интересных идей, с ним хорошо работалось.

Сейчас ансамблем «Глория» руководит Юлия Николаева, которую еще называют хабаровской Ванессой Мэй, за манеру исполнения и виртуозное владение инструментом. Красивая внешне и наполненная музыкой изнутри, Юлия заряжает своей искрометной энергией весь коллектив.

— Сегодня, как и 25 лет назад, каждый концерт «Глории» уникален, — поясняет скрипачка Ольга Текшина. — Потому что таких нот, по которым мы играем, больше нет нигде. Юлия пишет их сама. Вообще, у нее талант отыскивать музыкальные произведения, которые можно сравнить с алмазами в тоннах породы. Именно Юлия познакомила нас с современным норвежским композитором Рольфом Левландом, творчество которого мы все полюбили.

Выступления ансамбля, как правило, выходят за строгие рамки академического концерта. Для создания законченного образа музыканты дополняют свое выступление другими жанрами искусства: поэзией, танцем, театром. В зависимости от программы к ансамблю присоединяются другие интересные артисты.

— Сейчас мы играем музыку от старинной до популярной, — рассказывает Юлия Николаева, руководитель ансамбля. — А к юбилею подготовили особую программу-ретроспективу. За 25 лет через ансамбль прошло много музыкантов и солистов, каждый вносил свой вклад. Но неизменным оставалась то, что в «Глории» всегда играли лучшие музыканты. Именно это и позволяет нам синтезировать различные жанры, делать оригинальные аранжировки и играть, к примеру, Вивальди, совсем по новому. Мы сами любим музыкальные эксперименты, и публика разделяет наши интересы. У нас есть группы в соцсетях, и мы получаем много отзывов о наших проектах: людям нравится, они нас поддерживают, что тоже очень вдохновляет. Благодаря тому, что мы постоянно ищем новые формы, предлагаем публике свежий взгляд, среди наших слушателей много молодежи.

В свой юбилейный концерт музыканты ансамбля включили лучшие, на их взгляд, произведения из своего репертуара. «Глория» вновь удивит слушателей современными аранжировками известных классических произведений. В программе примет участие популярный в Хабаровске мужской вокальный квартет «Триумф», танцевальный дуэт «Визави» и другие друзья «Глории».

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