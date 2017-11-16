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12:03 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Количество курящих среди молодежи на Дону значительно уменьшилось

По словам майора полиции ГУ МВД Татьяны Лупановой, количество протоколов, составленных за курение в общественных местах уменьшилось на 4600.

Количество курящих людей среди молодежи в Ростовской области значительно уменьшилось. Об этом рассказали эксперты накануне Международного дня отказа от курения.

В частности, депутат донского Заксобрания, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина отметила, что ситуация за последние несколько лет значительно улучшилась: на прилавках магазинов не видны пачки с сигаретами, есть жесткие ограничения на курение вблизи учебных заведений, учреждений культуры и в зонах общественного питания.

По словам майора полиции ГУ МВД Татьяны Лупановой, количество протоколов, составленных за курение в общественных местах уменьшилось на 4600 (по сравнению с прошлым годом). Также уменьшилось количество продаваемых сигарет. Это значит, что и курящих стало меньше.

«С развитием массового спорта курение становится не таким популярным. Желание молодых людей сдавать нормы ГТО, участвовать в фестивалях ГТО, спортивных забегах, велозабегах демонстрирует желание быть здоровым. Мероприятия, направленные на профилактику курения и приобщение молодежи к здоровому образу жизни — первоочередная задача органов власти», — заявила Екатерина Стенякина.

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