Количество курящих среди молодежи на Дону значительно уменьшилось
По словам майора полиции ГУ МВД Татьяны Лупановой, количество протоколов, составленных за курение в общественных местах уменьшилось на 4600.
По словам майора полиции ГУ МВД Татьяны Лупановой, количество протоколов, составленных за курение в общественных местах уменьшилось на 4600.
Количество курящих людей среди молодежи в Ростовской области значительно уменьшилось. Об этом рассказали эксперты накануне Международного дня отказа от курения.
В частности, депутат донского Заксобрания, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина отметила, что ситуация за последние несколько лет значительно улучшилась: на прилавках магазинов не видны пачки с сигаретами, есть жесткие ограничения на курение вблизи учебных заведений, учреждений культуры и в зонах общественного питания.
По словам майора полиции ГУ МВД Татьяны Лупановой, количество протоколов, составленных за курение в общественных местах уменьшилось на 4600 (по сравнению с прошлым годом). Также уменьшилось количество продаваемых сигарет. Это значит, что и курящих стало меньше.
«С развитием массового спорта курение становится не таким популярным. Желание молодых людей сдавать нормы ГТО, участвовать в фестивалях ГТО, спортивных забегах, велозабегах демонстрирует желание быть здоровым. Мероприятия, направленные на профилактику курения и приобщение молодежи к здоровому образу жизни — первоочередная задача органов власти», — заявила Екатерина Стенякина.