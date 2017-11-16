Количество курящих среди молодежи на Дону значительно уменьшилось

Количество курящих людей среди молодежи в Ростовской области значительно уменьшилось. Об этом рассказали эксперты накануне Международного дня отказа от курения.

В частности, депутат донского Заксобрания, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина отметила, что ситуация за последние несколько лет значительно улучшилась: на прилавках магазинов не видны пачки с сигаретами, есть жесткие ограничения на курение вблизи учебных заведений, учреждений культуры и в зонах общественного питания.

По словам майора полиции ГУ МВД Татьяны Лупановой, количество протоколов, составленных за курение в общественных местах уменьшилось на 4600 (по сравнению с прошлым годом). Также уменьшилось количество продаваемых сигарет. Это значит, что и курящих стало меньше.