В Крыму в 7 школах запретили поборы с учеников

Учебный год в разгаре. И Красноперекопская межрайонная прокуратура внимательно прочитала положения о родительских комитетах, а затем взяла да и опротестовала их. Юридически подкованные специалисты решили, что по закону эти общественные союзы не имеют права поддерживать учебные заведения финансово.

Людей в погонах не устроил пункт об «обязанности участвовать в укреплении материально-технической базы внесением денежных средств».

— По закону материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии со стандартами относится к исключительной компетенции образовательной организации, а внесение обязательных пожертвований на ее развитие не предусмотрено, — объясняет Прокуратура РК.

В итоге в 7 школах района из положения о родительских комитетах вычеркнуты строчки, которые обязывают пап-мам помогать школам рублем.