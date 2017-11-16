В Крыму в 7 школах запретили поборы с учеников
Прокуратура Красноперекопского района не разрешила родительским комитетам помогать школам деньгами.
Прокуратура Красноперекопского района не разрешила родительским комитетам помогать школам деньгами.
Учебный год в разгаре. И Красноперекопская межрайонная прокуратура внимательно прочитала положения о родительских комитетах, а затем взяла да и опротестовала их. Юридически подкованные специалисты решили, что по закону эти общественные союзы не имеют права поддерживать учебные заведения финансово.
Людей в погонах не устроил пункт об «обязанности участвовать в укреплении
— По закону
В итоге в 7 школах района из положения о родительских комитетах вычеркнуты строчки, которые обязывают
Прецедент создан. Возможно, подобные решения будут приняты по другим школам, где культивируется такая благотворительность.