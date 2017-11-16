МГУ неплохо трудоустраивает

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Московский государственный университет (МГУ) расположился на 126-й строчке рейтинга Times Higher Education (THE), в рамках которого оценивался уровень трудоустройства выпускников крупнейших вузов мира. Соседями МГУ оказались Университет Кэйо в Японии и Базельский университет в Швейцарии. Зампроректора МГУ Леонид Гусев заявил «Ъ», что из-за закрытой методологии THE вуз «как бы оказывается в заведомо проигрышном положении по отношению к другим учебным заведениям».

Журнал Times Higher Education (THE) опубликовал новый рейтинг ведущих вузов мира. Речь идет о 150 образовательных учреждениях с высоким уровнем трудоустройства выпускников. Исследование проводилось компанией Emerging в 33 странах и основывалось на опросах крупных компаний-работодателей. Российский МГУ стал единственный вузом в России, попавшим в этот рейтинг.

Топ-10 вузов по трудоустройству выпускников:

Калифорнийский технологический институт;

Гарвардский университет;

Колумбийский университет;

Массачусетский технологический институт;

Кембриджский университет;

Бостонский университет;

Стэнфордский университет;

Мюнхенский технический университет;

Токийский университет;

Йельский университет

Соседи МГУ по рейтингу THE (120−130 места):

Свободный университет Берлина;

Университет Осло;

Национальный университет Тайваня;

Научно-технический университет Китая;

университет Китая; Альбертский университет;

Базельский университет;

МГУ имени Ломоносова;

Университет Кэйо;

Мичиганский университет;

Университет Париж-Юг

«Приятно видеть МГУ в списке лучших университетов мира в рейтинге по трудоустройству выпускников, — заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.— Наши выпускники занимают высокие позиции в самых успешных компаниях мира. Уровень подготовки студентов МГУ высоко ценится представителями крупнейших международных компаний. Московский университет уделяет большое внимание взаимодействию с бизнесом».

Отметим, что в сентябре 2017 года британская компания QS опубликована альтернативный THE рейтинг по трудоустройству, о котором сообщал «Ъ». В него вошли 11 российских вузов, включая МГУ, Санкт-Петербургский госуниверситет, МГИМО, НИУ «Высшая школа экономики», МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИЯУ МИФИ и НИТУ МИСиС, Российский экономический университет имени Плеханова, Новосибирский и Томский госуниверситеты.

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Как рассказал «Ъ» зампроректора МГУ Леонид Гусев, методология QS — «четкая и понятная, нам ясно в каком направлении надо работать». «QR, к примеру, не учитывает ряд крупных наукоемких российских компании, которые берут на работу наших выпускников, в итоге мы сейчас немного проседаем, — объяснил он “Ъ”.— Мы знаем, как эту ошибку исправить, и надеемся в следующем году улучшить наши показатели». В случае с THE это сделать сложнее, признается господин Гусев, поскольку методология этого рейтинга закрыта и представляет собой «черный ящик». «Известно, к примеру, что опрашиваются 2,5 тыс. экспертов из многих стран, кроме России, — говорит он.— В итоге мы как бы оказываемся в заведомо проигрышном положении по отношению к другим вузам».

Напомним, согласно майскому указу президента 2012 года не менее пяти российских вузов должны входить к 2020 году в топ-100 мировых рейтингов. Для этого Минобрнауки была запущена программа повышения международной конкурентоспособности «5−100». На ее реализацию за пять лет из госбюджета было выделено более 50 млрд руб., а за оставшиеся три года сумму планируют увеличить еще на 29,2 млрд руб.