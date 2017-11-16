МГУ неплохо трудоустраивает
Университет занял 126-е место в рейтинге Times Higher Education.
Университет занял 126-е место в рейтинге Times Higher Education.
Московский государственный университет (МГУ) расположился на 126-й строчке рейтинга Times Higher Education (THE), в рамках которого оценивался уровень трудоустройства выпускников крупнейших вузов мира. Соседями МГУ оказались Университет Кэйо в Японии и Базельский университет в Швейцарии. Зампроректора МГУ Леонид Гусев заявил «Ъ», что
Журнал Times Higher Education (THE) опубликовал новый рейтинг ведущих вузов мира. Речь идет о 150 образовательных учреждениях с высоким уровнем трудоустройства выпускников. Исследование проводилось компанией Emerging в 33 странах и основывалось на опросах крупных
Топ-10 вузов по трудоустройству выпускников:
Соседи МГУ по рейтингу THE (120−130 места):
«Приятно видеть МГУ в списке лучших университетов мира в рейтинге по трудоустройству выпускников, — заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.— Наши выпускники занимают высокие позиции в самых успешных компаниях мира. Уровень подготовки студентов МГУ высоко ценится представителями крупнейших международных компаний. Московский университет уделяет большое внимание взаимодействию с бизнесом».
Отметим, что в сентябре 2017 года британская компания QS опубликована альтернативный THE рейтинг по трудоустройству, о котором сообщал «Ъ». В него вошли 11 российских вузов, включая МГУ,
Как рассказал «Ъ» зампроректора МГУ Леонид Гусев, методология QS — «четкая и понятная, нам ясно в каком направлении надо работать». «QR, к примеру, не учитывает ряд крупных наукоемких российских компании, которые берут на работу наших выпускников, в итоге мы сейчас немного проседаем, — объяснил он “Ъ”.— Мы знаем, как эту ошибку исправить, и надеемся в следующем году улучшить наши показатели». В случае с THE это сделать сложнее, признается господин Гусев, поскольку методология этого рейтинга закрыта и представляет собой «черный ящик». «Известно, к примеру, что опрашиваются 2,5 тыс. экспертов из многих стран, кроме России, — говорит он.— В итоге мы как бы оказываемся в заведомо проигрышном положении по отношению к другим вузам».
Напомним, согласно майскому указу президента 2012 года не менее пяти российских вузов должны входить к 2020 году в топ-100 мировых рейтингов. Для этого Минобрнауки была запущена программа повышения международной конкурентоспособности «5−100». На ее реализацию за пять лет из госбюджета было выделено более 50 млрд руб., а за оставшиеся три года сумму планируют увеличить еще на 29,2 млрд руб.
Иван Буранов