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12:38 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде запущена система «112»

В Калининграде система «112» запущена в постоянную эксплуатацию. В течение года служба работала в тестовом режиме.

Источник: Вести - Калининград
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Почему этот номер нужно знать каждому калининградцу расскажет Евгения Чирочкина.

Телефон спасения доступен во всех уголках Калининградской области. По номеру 112 можно вызвать Скорую, пожарных, полицию, мчс. Диспетчерская служба приходит на выручку в любой сложной ситуации.

Нина Бетева, начальник диспетчерской службы системы «112»:

— За сутки Оператор системы 112 обрабатывает порядка двух тысяч обращений. Наиболее частые мы переадресовываем в скорую медицинскую помощь.

Среди операторов настоящие специалисты, все сотрудники проходят обучение и тренинги. В экстренных ситуациях дежурные на телефоне могут оказать людям и психологическую помощь.

Евгения Чирочкина, корреспондент:

— Для операторов диспетчерской службы «112» также важна психологическая и физическая разгрузка. В течение рабочего дня у каждого сотрудника есть возможность посетить психолога и воспользоваться массажным креслом.

Система «112» официально запущена 12 регионах, там действует режим автоматического определения местонахождения абонента.

Олег Полищук, начальник государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны»:

— Это очень важно и для потерявшихся грибников. У нас много посёлков, которые имеют одинаковые названия. Для того чтобы определять четко местоположение звонившего, будет удобно.

Екатерина Балаховская, житель Калининграда:

— Это служба быстрого реагирования, скорая в основном. Быстрее приезжает, по крайней мере, чем «03».

Тамара Долгова, Житель Калининграда:

— У нас в декабре пожар был. Дом горел. Набрали эту службу и нам очень помогли быстро, буквально через 8 минут приехали.

Воспользоваться системой «112» могут и гости янтарного края. Среди операторов есть лингвисты, владеющие английским, немецким, французским, испанским, украинским и польским языками.

Евгения Чирочкина, Андрей Адамов.

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