Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский высказался про Дюжева и его словах о зрителях и "туфте"
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Эксперт: миф о вреде альгинатной маски - страшилка из интернета
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
21-летняя звезда YouTube умер после сделанной в соцсети записи
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
СМИ: в США назвали «одно из самых разрушительных вооружений» в РФ
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Лесопожарные Воронежской области получили более 200 единиц новой техники в 2017 году

Автопарк пополнили 22 автомобиля «УАЗ», 71 кусторез, тракторные прицепы, погрузчики.

Источник: РИА "Воронеж"

Заместитель председателя правительства Воронежской области Максим Увайдов вручил специализированную технику представителям филиалов Воронежского лесопожарного центра в четверг, 16 ноября. Всего в 2017 году на областные средства приобрели 202 единицы техники. Из них 22 УАЗ, 71 кусторез, а также тракторные прицепы, погрузчики, навесное оборудование, лесные плуги, культиваторы.

Максим Увайдов по поручению губернатора Алексея Гордеева также наградил активных участников акции «Живи, лес!». Грамоты правительства области получили коллектив Бобровского, Давыдовского и Павловского филиалов лесной охраны. Он отметил, что в перспективе обновление парка техники власти намерены продолжить.

— Вы на славу потрудились в этом году, был превышен план, который мы себе устанавливали. Я думаю, так нам нужно действовать и в будущем, — сказал Максим Увайдов.

По словам руководителя Воронежского лесопожарного центра Алексея Лисицына, новая техника позволит выполнять поставленные перед лесным центром задачи «более быстро, качественно и эффективно».

— Такое обновление техники, сильное и качественное, произошло за последние годы. Этого давно не было. Поэтому я считаю, что задачи в следующем году мы выполним и перевыполним, — сообщил Алексей Лисицын.

В 2017 году, объявленным Годом экологии, в Воронежской области прошла всероссийская акция «Живи, лес!». Было посажено 162 га леса, очищено от валежника и сухостоя 117 га, от мусора — 146 га, собрано 867 кг семян лесных деревьев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Воронежский «Факел» сыграет на Кубке ФНЛ
Россияне выберут название моста в Крым
Госдума приняла закон о возврате НДС
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Каким было материнство на Руси более 500 лет назад? Как складывались семейные отношения, что разрешали беременным и чем заканчивались споры об опеке в X-XV веках.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь