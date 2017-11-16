Лесопожарные Воронежской области получили более 200 единиц новой техники в 2017 году
Автопарк пополнили 22 автомобиля «УАЗ», 71 кусторез, тракторные прицепы, погрузчики.
Автопарк пополнили 22 автомобиля «УАЗ», 71 кусторез, тракторные прицепы, погрузчики.
Заместитель председателя правительства Воронежской области Максим Увайдов вручил специализированную технику представителям филиалов Воронежского лесопожарного центра в четверг, 16 ноября. Всего в 2017 году на областные средства приобрели 202 единицы техники. Из них 22 УАЗ, 71 кусторез, а также тракторные прицепы, погрузчики, навесное оборудование, лесные плуги, культиваторы.
Максим Увайдов по поручению губернатора Алексея Гордеева также наградил активных участников акции «Живи, лес!». Грамоты правительства области получили коллектив Бобровского, Давыдовского и Павловского филиалов лесной охраны. Он отметил, что в перспективе обновление парка техники власти намерены продолжить.
— Вы на славу потрудились в этом году, был превышен план, который мы себе устанавливали. Я думаю, так нам нужно действовать и в будущем, — сказал Максим Увайдов.
По словам руководителя Воронежского лесопожарного центра Алексея Лисицына, новая техника позволит выполнять поставленные перед лесным центром задачи «более быстро, качественно и эффективно».
— Такое обновление техники, сильное и качественное, произошло за последние годы. Этого давно не было. Поэтому я считаю, что задачи в следующем году мы выполним и перевыполним, — сообщил Алексей Лисицын.
В 2017 году, объявленным Годом экологии, в Воронежской области прошла всероссийская акция «Живи, лес!». Было посажено 162 га леса, очищено от валежника и сухостоя 117 га, от мусора — 146 га, собрано 867 кг семян лесных деревьев.