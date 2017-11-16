Лесопожарные Воронежской области получили более 200 единиц новой техники в 2017 году

Источник: РИА "Воронеж"

Заместитель председателя правительства Воронежской области Максим Увайдов вручил специализированную технику представителям филиалов Воронежского лесопожарного центра в четверг, 16 ноября. Всего в 2017 году на областные средства приобрели 202 единицы техники. Из них 22 УАЗ, 71 кусторез, а также тракторные прицепы, погрузчики, навесное оборудование, лесные плуги, культиваторы.

Максим Увайдов по поручению губернатора Алексея Гордеева также наградил активных участников акции «Живи, лес!». Грамоты правительства области получили коллектив Бобровского, Давыдовского и Павловского филиалов лесной охраны. Он отметил, что в перспективе обновление парка техники власти намерены продолжить.

— Вы на славу потрудились в этом году, был превышен план, который мы себе устанавливали. Я думаю, так нам нужно действовать и в будущем, — сказал Максим Увайдов.

По словам руководителя Воронежского лесопожарного центра Алексея Лисицына, новая техника позволит выполнять поставленные перед лесным центром задачи «более быстро, качественно и эффективно».

— Такое обновление техники, сильное и качественное, произошло за последние годы. Этого давно не было. Поэтому я считаю, что задачи в следующем году мы выполним и перевыполним, — сообщил Алексей Лисицын.