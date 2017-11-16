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12:49 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

УГИБДД будет дежурить в районе Нижегородской ярмарки для пресечения нарушений правил проезда перекрестков

УГИБДД будет дежурить в районе Нижегородской ярмарки для пресечения нарушений правил проезда перекрестков. Об этом в УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области сообщили 16 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Управлением Госавтоинспекции совместно с городским департаментом транспорта проанализированы проблемы, возникающие в вечернее время около рмарки. «В ходе совместной проверки установлено, что одной из причин возникновения “вечерних пробок” являются массовые нарушения водителями правил проезда перекрестков. В целях предупреждения заторовых ситуаций на наиболее проблемных перекрестках в вечернее время будет организовано дежурство сотрудников ДПС, пресекающих правонарушения», — отмечается в сообщении.

ГИБДД не отрицает, что возникновение пробок имеет и объективный характер. «Вместе с тем, отдельные водители значительно осложняют ситуацию — автомобилисты, выезжая на перекрестки за которыми образовался затор, остаются там и препятствуют движению транспорта в поперечном направлении», — подчеркнули в УГИБДД.

УГИБДД напоминает о том, что подобные действия квалифицируются по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ, за что предусмотрен штраф в одну тысячу рублей.

В целях предупреждения заторовых ситуаций на наиболее проблемных перекрестках (ул. Советская — ул. Коммунистическая, ул. Советская — ул. И. Романова) вечером будет организовано дежурство сотрудников ДПС, целенаправленно пресекающих правонарушения. Инспекторы ГИБДД ручным регулированием заниматься не будут, поскольку режим работы светофоров актуализирован в соответствии со сложившимся трафиком.

Госавтоинспекция призывает с пониманием отнестись к сложностям движения в условиях масштабного дорожного ремонта и не усугублять и без того непростую транспортную ситуацию.

Напомним, в связи со строительством дорожной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года в районе стадиона «Нижний Новгород» полностью перекрыта дорога по ул. Самаркандской. Часть ее должны были открыть несколько месяцев назад, но подрядчик сорвал сроки. Таким образом, единственной полноценной дорогой, связывающей микрорайон Мещерское озеро с Канавинском мостом, осталась ул. Должанская.

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