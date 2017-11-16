УГИБДД будет дежурить в районе Нижегородской ярмарки для пресечения нарушений правил проезда перекрестков

Источник: НИА-Нижний Новгород

Управлением Госавтоинспекции совместно с городским департаментом транспорта проанализированы проблемы, возникающие в вечернее время около рмарки. «В ходе совместной проверки установлено, что одной из причин возникновения “вечерних пробок” являются массовые нарушения водителями правил проезда перекрестков. В целях предупреждения заторовых ситуаций на наиболее проблемных перекрестках в вечернее время будет организовано дежурство сотрудников ДПС, пресекающих правонарушения», — отмечается в сообщении.

ГИБДД не отрицает, что возникновение пробок имеет и объективный характер. «Вместе с тем, отдельные водители значительно осложняют ситуацию — автомобилисты, выезжая на перекрестки за которыми образовался затор, остаются там и препятствуют движению транспорта в поперечном направлении», — подчеркнули в УГИБДД.

УГИБДД напоминает о том, что подобные действия квалифицируются по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ, за что предусмотрен штраф в одну тысячу рублей.

В целях предупреждения заторовых ситуаций на наиболее проблемных перекрестках (ул. Советская — ул. Коммунистическая, ул. Советская — ул. И. Романова) вечером будет организовано дежурство сотрудников ДПС, целенаправленно пресекающих правонарушения. Инспекторы ГИБДД ручным регулированием заниматься не будут, поскольку режим работы светофоров актуализирован в соответствии со сложившимся трафиком.

Госавтоинспекция призывает с пониманием отнестись к сложностям движения в условиях масштабного дорожного ремонта и не усугублять и без того непростую транспортную ситуацию.